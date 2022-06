Neues Festival für Improvisation: "Das ist Kunst, die es nur in diesem Moment gibt"

Premiere für "¡Improvize! ¡Installize!": Ein Duo will in Salzburg ein Festivalformat etablieren, bei dem man stets das Unerwartete erwarten sollte.

Der Zeitplan ist fixiert, die Liste mit den Musikerinnen und Musikern steht, und auch die drei Rauminstallationen sind im Jazzit und im Salon des Hotels Hohenstauffen fertig aufgebaut. Was an den beiden Tagen des neuen Festivals passieren wird, das Gudrun Plaichinger und Tobias Ott ins Leben gerufen haben, können aber selbst die beiden Initiatoren unmöglich vorher wissen. Denn in dem Format, das sie am Freitag und Samstag in Salzburg erstmals erproben, ist Improvisation die Hauptsache. Konkret bedeutet das: In den ...