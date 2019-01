Plötzlich live: Wenn tote Stars zu digitalen Lichtgestalten werden

Maria Callas, Amy Winehouse, Frank Zappa: 2019 tauchen manche längst verblichene Legenden wieder auf den Live-Bühnen auf. Digitale Technik macht's möglich.

Verblüffend sei es gewesen, aber auch absurd, seltsam fesselnd, aber auch ziemlich gekünstelt: Mit den Worten umriss ein Kritiker der "New York Times" sein Konzerterlebnis. Er hatte Maria Callas die "Habanera" aus "Carmen" und andere Bravourstücke singen gesehen, begleitet von einem Liveorchester. Etwas blass und gespenstisch habe die Operndiva freilich ausgesehen, hieß es in dem Bericht. Kein Wunder: Die Tournee "Callas in Concert" startete im Vorjahr - 41 Jahre nach dem Tod der Operndiva.