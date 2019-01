Sonne, Regen, Totalchaos: Fakten über Woodstock

Drei Tage Frieden und Musik

"August 15, 16, 17 - 3 Days of Peace and Music" stand auf den Plakaten. Abgebildet waren ein Gitarrenhals und eine Friedenstaube. Bei den drei Tagen blieb es in Woodstock aber nicht, und auch nicht bei den 60.000 Besuchern, mit denen die Veranstalter gerechnet hatten. Eine Million Menschen pilgerte 1969 zum "Woodstock Music and Art Festival" auf dem Gelände einer Farm in Bethel im US-Bundesstaat New York. Rund die Hälfte musste umkehren: Verstopfte Straßen machten die Anreise unmöglich. Die anderen 500.000 machten das Festival, mit dessen Einnahmen Organisator Michael Lang eigentlich ein Plattenstudio finanzieren wollte, zum Gratisevent, indem sie die Zäune durchbrachen. Das Konzert wurde zum finanziellen Fiasko - am Erfolg des Woodstock-Films, der ein Kassenschlager wurde, waren sie nicht beteiligt.

Legenden im Regen

32 Künstler spielten in Woodstock für insgesamt rund 200.000 Dollar Gage. Improvisiert wurde von Beginn an. Gleich der erste Musiker, Folkbarde Richie Havens, war ein Ersatzmann. Er sprang für die verspätete Band Sweetwater ein und wurde ein Woodstock-Held. Ravi Shankar und Jimi Hendrix, Joe Cocker und Sly & the Family Stone, Santana, Arlo Guthrie und Melanie: Das Programm war eine denkbar bunte Mischung aus Rock, Folk, Blues und Weltmusik. Gewitter gab es bei Joan Baez, in den Sonnenaufgang hinein spielten The Who, Sommerhitze drückte bei der Incredible String Band, Sturm blies bei Joe Cocker: Auch in puncto Wetter nahm Woodstock alles vorweg, was bis heute zu einem Freiluftfestival gehört. Mit Jimi Hendrix und einer gewaltig verzerrten Version der US-Hymne endete das Festival schließlich am Montag, dem 18. August 1969, wegen (wetter- und chaosbedingter) Verspätungen einen Tag später als geplant.



Versorgung für 500.000

Auch für die Versorgung von Hungrigen mit Lebensmitteln oder von Drogenpatienten mit Medizin musste improvisiert werden: Viele Bewohner von Bethel wurden flugs zu Gastronomen, die billig oder auch zu horrenden Preisen ihre Lebensmittel an Festivalbesucher verkauften. Für Opfer von Drogen und Hitzeschlägen wurden rund 50 Ärzte eingeflogen. Weil die 600 WCs nicht reichten, ging Woodstock auch in puncto Geruchsbelästigung in die Geschichte ein.



Babys und Todesfälle

Zwei Geburten und zwei Drogentote zählen ebenfalls zur Statistik. Als "Festival of Peace & Music" gilt Woodstock bis heute, auch weil es zu keinen Gewaltverbrechen kam.