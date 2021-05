Wehende Haare, Glitzermini und schiefe Popstimmen - beim Eurovision Song Contest (ESC) wurden auch heuer alle Klischees bedient. Aber am Ende zählte die Musik - und die Sehnsucht nach dem Liveerlebnis.

Es war seit Tagen der Favorit unter den Buchmachern und doch für den ESC ein ungewöhnliches Siegerlied: "Zitti e buoni" der italienischen Glam-Rocker Måneskin. Doch so "leise und lieb" wie der Titel in deutscher Übersetzung verspricht, war der Auftritt der Gewinner 2021 in Rotterdam gar nicht. Oben ohne mit Tattoos, in Glitzer-Schlaghosen und Mega-High-Heels rockte Frontmann Damiano David mit seinen Kollegen und sie erinnerten dabei nicht minder an die Helden von Queen. "Wir sind verrückt, aber anders ...