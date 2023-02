Wissen sie, was sie da tun?

Schon wieder geht es dem ORF-Orchester an den Kragen. Wo lassen sich im ORF in drei Jahren 320 Millionen Euro wegstreichen? Wie schon 2008 unter Alexander Wrabetz als ORF-Chef landet nun etwas auf der Liste, das mit "Radio" im Namen und mit Konzerten in Radio-Kulturhaus, Salzburger Festspielhaus, Wiener Musikverein oder Linzer Brucknerhaus für jemanden antiquiert erscheinen mag, der sich vordringlich für Digitalisierung und "Bergdoktor"-Serien zuständig erachtet.

Auch wenn die Anfänge des heutigen RSO aus einer Zeit stammen, als ...