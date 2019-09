Musikalisch eindrucksvoll, szenisch etwas schlicht: Klagenfurt eröffnet die Saison mit Wagners "Tannhäuser".

Seit mehr als dreißig Jahren gab es in Klagenfurt keinen "Tannhäuser" mehr und die letzte Wagner-Inszenierung, "Der fliegende Holländer", ist acht Jahre her. Man kann eben in Häusern dieser Größenordnung nicht davon ausgehen, dass die Besucher mit markanten Titeln des ...