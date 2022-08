Welche Art von Oper hat Mozart besucht?

Um Oper so zu spielen wie im 18. Jahrhundert, scheut Bernd Bienert keine Mühen: Er sucht Noten, Orte und Fresken und mobilisiert Gespür.

"Das ist nicht zu glauben was in der Musick für feüer ist." Diese Einsicht Wolfgang Amadé Mozarts über die Kompositionen von Ignaz Holzbauer hat den Regisseur Bernd R. Bienert zur nunmehr zehnten Produktion seines Teatro Barocco angestachelt. Die Oper "Tod der Dido" des von Mozart geschätzten Komponisten und Mannheimer Hofkapellmeisters wird ab heute, Samstag, 238 Jahre nach ihrer Uraufführung erstmals in Österreich gespielt. Premiere einer besonders gefinkelten Inszenierung ist in der Burg Perchtoldsdorf, bevor sie im Schönbrunner Schlosstheater sowie im ...