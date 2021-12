"White Christmas": Der erfolgreichste Weihnachtssong aller Zeiten wird 80 Jahre alt

"White Christmas" gilt als kommerziell erfolgreichster Weihnachtssong aller Zeiten. Er wird heuer 80 Jahre alt.

Obwohl Irving Berlin ein begnadeter Komponist war, konnte er weder Noten lesen noch schreiben. Anfang Jänner 1940 stürmte der eigentliche Langschläfer frühmorgens ins Büro seines Musikverlags in Manhattan und sagte zu seinem Assistenten Helmy Kresa: "Ich möchte, dass du ein Lied aufschreibst, das ich am Wochenende fertiggestellt habe." Kresa hatte stets die Aufgabe, Berlins Ideen in Notenform zu bringen. So auch dieses Mal die neue Komposition "White Christmas". Darin erinnert sich der Erzähler an vergangene Zeiten und wünscht sich in ...