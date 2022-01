Wiener Philharmoniker: Ein Orchester zieht Bilanz

In einer luxuriösen CD-Box blicken die Wiener Philharmoniker auf 70 Jahre Aufnahmetätigkeit zurück. Darauf versammelt sich das Who's who der Klassikwelt mehrerer Generationen.

So schwer das neue Luxusprodukt der Wiener Philharmoniker wiegt, so leichtfüßig hebt es an - mit Mozart. Und doch wird einem schwer ums Herz. Die Interpretationen der "Prager" und der "Linzer" Symphonie unter Riccardo Muti lassen erahnen, wie sehr die pandemiebedingt abgesagte Mozartwoche heuer fehlen wird. Die drei "Philharmonischen" im Großen Festspielhaus sind ein Fixpunkt des Festivals, oftmals stand Muti am Dirigentenpult - etwa in den Mozartjahren 1991 und 2006.

Mozart im philharmonischen Edelklang steht am Beginn einer ...