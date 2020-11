Auch im Dezember bleibt es still: Salzburger Winterfest ist abgesagt

Das 20-jährige Bestehen des Salzburger Festivals sollte heuer mit 37 Aufführungen gefeiert werden.

Offiziell endet das Verbot für alle Veranstaltungen, das ein Teil des Maßnahmenpakets zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen ist, am 30. November aus. Wie es danach weitergeht, ist jedoch ungewiss. Diese "coronabedingte Unsicherheit" haben am Donnerstag auch die Organisatoren des Salzburger Winterfestes als einen der Gründe angeführt, der sie zu einer Absage bewogen hat.

Eigentlich sollte am Donnerstag das Jubiläumsprogramm des Festivals für zeitgenössische Circuskunst präsentiert werden. Mit 37 Aufführungen sollte der 20. Geburtstag des Winterfests gefeiert werden. Als neuer künstlerischer Leiter hatte David Dimitri die kanadische Compagnie Cirque Barcode, das Wakouwa Teatro aus der Schweiz, den Belgier Jos Houben, das Schweizer Kollektiv Circocentrique, den russischen Akrobaten Viktor Antonov sowie die Gruppe Crazy Circus verpflichtet. Weil eine temporäre Zeltstadt im Volksgarten im heuer von Unsicherheiten geprägten Kulturjahr zusätzlich hohe finanzielle Risiken mit sich gebracht hätte, sollten die 37 Aufführungen in der Szene Salzburg Platz finden. "Auch in diesem besonderen Jahr wollten wir für unser Publikum ein Fest der Lebensfreude veranstalten", heißt es in einer Aussendung von David Dimitri und der neuen Geschäftsführerin Julia Eder. Nun zwinge die "ungewisse Situation in Hinblick auf die Entwicklung von COVID-19 im Dezember zwingt uns jedoch das Winterfest schweren Herzens abzusagen."

Der Vorverkauf hätte diese Woche begonnen. In der Aussendung wird das Publikum nun auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, "Solidaritätstickets" zu kaufen, um das Festval zu unterstützen.