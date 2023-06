"Die Fledermaus": Ein Prinz lädt zur wilden Party

In der neuen Inszenierung von "Die Fledermaus" im Salzburger Landestheater fehlt es an Charme und zarter Champagnerlaune. Doch die Musik behält die Oberhand und macht vieles wett.

Fest beim Prinzen Orlofsky in „Die Fledermaus“

Die wundersamste Szene in "Die Fledermaus" von Johann Strauss ist erreicht, wenn der Gesang in ein zartes, ja, zärtliches Duidu, Duidu kippt. Die Mattigkeit nach dem Tanzen, die nach vielen Walzen entrückten Gedanken, das Maskenspiel, die Mitternacht und ein Champagner-Schwips sollten die Festgesellschaft beim Prinzen Orlofsky in einen von Musik behutsam getragenen Taumel zwischen Sehnsucht und Lust bringen.

Doch in der Salzburger Neuinszenierung von Alexandra Liedtke ist wenig wundersam. Denn angesagt ist eine Party. Bis "Brüderlein, Brüderlein" mit ...