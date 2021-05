Edi Jäger spielt den "Tatortreiniger": Wer am Tatort aufwischt, dem entgeht nichts

Mit seltsamen Spuren hat Edi Jäger derzeit viel zu tun: In Wien drehte er eine Serie zum Ibiza-Video. In Salzburg spielt er den klugen "Tatortreiniger".

Bei der Premiere, die für Anfang Mai geplant gewesen wäre, fühlte sich Edi Jäger ein bisschen wie seine Bühnenfigur Schotty: Er stand ziemlich einsam am Ort des Geschehens. Die Bühnen waren ja noch geschlossen: "Wir haben aber trotzdem gespielt", erzählt der Salzburger Schauspieler, "und im verwaisten Theater einen Probedurchlauf gemacht."

Doch auch wenn im Zuschauerraum nun wieder Zeugen anwesend sind, fühlt Edi Jäger sich dem Mann nahe, den er in seiner jüngsten Bühnenproduktion am Kleinen Theater in Salzburg ...