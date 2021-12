"Harry Potter" im Theater: Ein Kärntner verzaubert Hamburg

Ein magisches Theaterereignis kommt endlich auf die Bühne. Dabei schlüpft der Klagenfurter Markus Schöttl in die Rolle von Harry Potter.

Neunzehn Jahre nachdem Harry Potter den bösen Zauberer Lord Voldemort besiegt und die magische Gemeinschaft gerettet hat, bringt er seine eigenen Kinder zum Hogwarts-Express. Mit diesem Zug ist auch er als Elfjähriger in die Schule für Hexerei und Zauberei und damit in eine völlig neue Welt gelangt. Seine Narbe, die in Voldemorts Nähe stets geglüht hat, schmerzt ihn nicht mehr. Der siebte und letzte Band der Reihe von Joanne K. Rowling endet mit den Worten: "Alles war gut."

