Junges Festspiel-Theater "Fiesta" tourt durch Salzburg: Was tröstet, wenn immer nur Sturm ist?

Ewig daheimbleiben statt Party: Das Stück "Fiesta" im Jugendprogramm der Salzburger Festspiele arbeitet Pandemieerfahrungen auf.

Mit zehn Jahren könnte das wahre Leben so richtig losgehen. Seinen Geburtstag will Nono also nicht bloß mit irgendeinem Kinderfest begehen. Kuchen, Playlist, Outfit: Jedes Detail hat Nono für den Tag geplant, an dem er "die Party aller Partys" feiern will. Aufbleiben bis spät am Abend? "Krass!", sagen seine Freundinnen und Freunde.

In den Fernsehnachrichten, die sich die Eltern mit täglich wachsender Sorge anschauen, rückt allerdings eine Bedrohung immer näher. Der Sturm Maria Theresia nähert sich dem Land. ...