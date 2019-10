Die Salzburger Choreografin Editta Braun blickt 30 Jahre zurück - und entdeckt eine neue Tanzwelt.

In Zahlen ist so ein Jubiläum rasch umrissen: 30 Jahre, 35 abendfüllende Produktionen, dazu 14 Kurzstücke, sechs Filme, 531 Gastspiele in 32 Ländern. Doch ließe sich die Arbeit der Salzburger Choreografin Editta Braun auch knapp in Worte fassen? "Ich hatte ...