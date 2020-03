Schauspieler Sascha Oskar Weis gestorben

Der am Salzburger Landestheater engagierte Schauspieler Sascha Oskar Weis ist am Freitag überraschend an einem Herzinfarkt verstorben. Diese traurige Nachricht gab das Landestheater am Samstag bekannt.

Sascha Oskar Weis, geboren 1970 in Wien, absolvierte die Schauspielausbildung am Wiener Konservatorium bei Elfriede Ott. Nach Engagements in Bielefeld, Berlin, Düsseldorf, Bonn, Mainz und Essen war er von 2003 bis 2005 im Ensemble des Wiener Theaters in der Josefstadt. Seit 2004 hat er regelmäßig bei den Festspielen Reichenau gespielt, heuer wäre er dort in Joseph Roths "Die Geschichte von der 1002. Nacht" als Erzähler aufgetreten.

Auch in Musicals hat sich Sascha Oskar Weis bewährt: etwa als Tony in "West Side Story", als Lucheni in "Elisabeth" oder als Enjolras in "Les Miserables". In Wien trat er in der Volksoper in "La Cage aux Folles" und bei den Vereinigten Bühnen in "Die Habsburgischen" auf.

Seit Herbst 2009 war Sascha Oskar Weis festes Ensemblemitglied am Landestheater Salzburg. Hier spielte er unter anderem den Mephisto in Goethes "Faust I", den Zwirn in Nestroys "Lumpazivagabundus", den Petruchio in "Kiss me, Kate" und den Hofreiter in Arthur Schnitzlers "Das weite Land". Hier wäre er, hätte das Coronavirus nicht die Theaterschließung erzwungen, am nächsten Mittwoch wieder als Professor Higgins in "My Fair Lady" aufgetreten. Zudem spielte er zuletzt unter anderem den Kalif von Bagdad und den Piratenkapitän in "Oberon".

Bei den Salzburger Festspielen war er in den drei Sommern von 2010 bis 2012 der Mammon in Christian Stückls Inszenierung von "Jedermann".