Philipp Hochmair ist wieder in Salzburg. Er spricht über den "irren" Festspielsommer 2018 und den "Jedermann reloaded".

Fünf Vorstellungen in acht Tagen nach nur 30 Stunden Vorbereitungszeit: Die Erinnerung an seinen Triumph als Einspringer für Tobias Moretti im "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen 2018 erzeuge immer wieder Flashbacks im Kopf, erzählt Philipp Hochmair. "Es war ein irrer Sommer. Das kann man gar nicht toppen. Ein biographischer Einschnitt, innerlich und äußerlich eine Verwandlung."

Und doch sei etwas offen geblieben, führt der Schauspieler an. Denn eigentlich habe er 2018 einen langgehegten Traum verwirklichen wollen, seine Eigenkreation "Jedermann reloaded" als riesige Party am Ende des Festspielsommers aufzuführen: "Ich dachte, ich ertausche mir ein Konzert am Domplatz als Zusatz zu meinem Auftritt. Ich dachte, das kommt noch - bis ich gemerkt habe, dass es im Spiel hier überhaupt nichts verloren hat."

14 Monate nach seinem Festspieleinsatz 2018 holt Hochmair dieses Versäumnis nach. Erstmals zeigt er sein Erfolgsstück mit Orchester - und das zwei Abende lang im Großen Festspielhaus, der sommerlichen "Jedermann"-Ausweichspielstätte. Eine klassische Interpretation des Stücks von Hugo von Hofmannsthal wird Hochmair dabei freilich nicht anbieten. In seiner Fassung ist Jedermann ein Rockstar und greift mit Unterstützung der Band Die Elektrohand Gottes auch als Sänger zum Mikro. 2014 habe er den "Jedermann reloaded" erstmals aufgeführt - "bei einer Gartenparty in Dresden vor 50 Leuten " -, nachdem er bereits ein Jahr zuvor ein Jedermann-Solo beim "Young Directors Project" der Salzburger Festspiele präsentiert hatte.

Mittlerweile hat der "Jedermann reloaded" sogar das Wiener Burgtheater geentert. Binnen fünf Minuten sei der Auftritt dort im Vorjahr ausverkauft gewesen, sagt Hochmair. Obwohl er diesmal nicht alle Rollen selbst spielt, sondern mit Ulrike Beimpold als Buhlschaft eine namhafte Kollegin einbindet, kann man davon ausgehen, dass der Energetiker diesen Abend mit seiner extrovertierten Bühnenkunst tragen wird. "Ich bin nicht da, um wie bei ,Malen nach Zahlen' Erwartungen zu erfüllen. Das soll ja irritieren", bekräftigt Hochmair. Doch die bisherigen Erfahrungen würden zeigen, dass auch skeptische Besucher während des Abends umgeschwenkt seien. "Einen eigenen Blick auf den Stoff zu schaffen, das wäre mein Ziel."

Elisabeth Fuchs hatte den Schauspieler schon länger im Visier, wie sie erzählt: "Freunde sagten mir, immer wieder, wir würden energetisch zusammenpassen. Und das stimmt." Für die symphonische Seite von "Jedermann reloaded" hat die Dirigentin vorrangig sakrale Orchesterstücke ausgewählt, die sich dramaturgisch für das Stück vom Leben und Sterben des Reichen Mannes eignen. "Der ,Jedermann reloaded' ist ja ein geschlossenes System in sich, das passt einfach", sagt Fuchs. Die Herausforderung für das Orchester sei, "da noch Momente zu schaffen, die berühren und für Reflexion Zeit schaffen."

Gemäß der Devise "Work in progress" behält sich die Dirigentin vor, dass Raum für Improvisation und atmosphärische Klänge offen bleibt: "Wenn man mit Philipp arbeitet, passiert ganz viel aus dem Moment." Diese Offenheit zeichne auch ihr Orchester, die Philharmonie Salzburg, aus. Seit vier Wochen arbeiten Fuchs und Hochmair an der Theorie, das erste Kennenlernen von Orchester und Band fand am Montag statt.

Die Lust am Wagnis, "out of the box" zu denken, haben die beiden Künstler gemeinsam. "Wir sitzen auf einem Boot, das segelt, und geben uns gegenseitig das Steuer in die Hand." Reibungen seien vorhanden, aber erwünscht, sagt Elisabeth Fuchs. "Das ist ja bei meiner Band auch nichts anderes", wirft Hochmair ein. "Das ist ja auch eine Art Räuberhaufen, wo sich der Hauptmann ständig aufs Neue beweisen muss."

Die gemeinsame Reise werde jedoch mit dem Doppelabend in Salzburg nicht enden, verraten Fuchs und Hochmair. Für 2020 sind bereits Auftritte in Österreich und Deutschland geplant.

Konzert: "Jedermann reloaded symphonic", Großes Festspielhaus, 24. und 25. Oktober, 19.30 Uhr.