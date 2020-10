Es ist die größte Hoffnung in der Coronapandemie: Ein Impfstoff. Peter Kremsner ist führender Impfstoffforscher in Österreich und leitet derzeit eine große Corona-Impfstoffstudie an der Universität Tübingen. Im Podcast erklärt er, wie die Impfstoffentwicklung funktioniert, welche Chancen, aber auch Risiken es gibt und ob ob für ein hehres Ziel menschliches Leben absichtlich gefährdet werden sollte.

SN/robert ratzer Impfstoffforscher Peter Kremsner leitet einen Corona-Impfstoffstudie an der Universität Tübingen.