Was einen Impfstoff gegen Corona bremsen könnte

Impfstoffforscher Peter Kremsner spricht über die Chancen und Risiken von Impfstoffstudien sowie darüber, ob für ein hehres Ziel menschliches Leben absichtlich gefährdet werden sollte.

Es ist die größte Hoffnung in der Coronapandemie: ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2. Der Österreicher Peter Kremsner ist Studienleiter einer großen Impfstoffstudie an der Universität Tübingen. Er gibt Einblick in den Stand der Coronaimpfstoff-Forschung und spricht darüber, warum in diesem Jahr alles anders ist als sonst.

Herr Kremsner, wie ist es möglich, dass nach nur wenigen Monaten bereits vier Dutzend Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV-2 in der kritischen, klinischen Testphase sind? Peter Kremsner: Es wird sehr viel Geld in die Impfstoffforschung ...