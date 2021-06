Warum verteufeln wir Fett zu Unrecht? Was hat es mit gesättigten, ungesättigten oder Transfettsäuren auf sich? Und warum verschiebt sich das Fettverhältnis in unserem Körper im Laufe der Jahre? Expertin Anna-Theresa Lipp plädiert in ihrem neuen Buch "Fett ist nett" dafür, Fett eine berechtigte Chance zu geben.

