Infrarotkabinen: Wohltuende Wärme, die unter die Haut geht

Es gibt sie in vielen Größen und Varianten. Meist reicht eine Haushaltssteckdose für den Betrieb aus. Besonders attraktiv sind Modelle mit einer Glasfront.

Infrarot nennt man die gesunde, nicht sichtbare Wärmestrahlung der Sonne. Auch der Mensch braucht sie, um sich wohlzufühlen. Nicht nur in den kalten Wintermonaten liefert uns die Infrarotwärme Energie, sondern sie steigert das gesamte Wohlbefinden an 365 Tagen im Jahr. Besonders beliebt ist die Tiefenwärme auch bei Sportlern. Sie hilft bei der schnellen Erwärmung der Muskeln vor dem Sport und sorgt für eine perfekte Regeneration des Körpers nach dem Training. Infrarotkabinen, die eine tiefgehende Wärme spenden, gibt es in vielen Größen und Varianten.

Eine Besonderheit von Infrarotkabinen ist es, dass sich nicht die gesamte Luft erwärmt, sondern die Wärme gezielt in den Körper eindringt. Das bedeutet ein gesundes Schwitzen durch Tiefenwärme, das Herz und Kreislauf schont. Durch die angenehmen Temperaturen von 30 bis 60 Grad Celsius ist die Wellness-Auszeit zu Hause für jedes Alter gut verträglich. Und da ein Infrarotbad keine Belastung für den Körper darstellt, kann es sogar täglich genossen werden.

Wärmetherapie für Körper und Geist

Ob sich eine Erkältung breitmacht oder ob man nach stundenlangem Sitzen am Schreibtisch von Rückenschmerzen geplagt wird: Die Wärmetherapie kann in vielen alltäglichen Situationen wohltuend wirken. Der Stoffwechsel und die Durchblutung werden durch die Wärme angeregt, auch Muskelverspannungen können gelöst werden. Neben dem positiven Effekt für das Wohlbefinden bietet eine Infrarotkabine die Möglichkeit, nach stressigen Tagen mal wieder abzuschalten und zu relaxen.

Von Herstellern wie Armstark gibt es Kabinen, die sich einfach und ohne viel Aufwand installieren lassen. Meist reicht eine übliche Haushaltssteckdose für den Betrieb aus. Viel Platz braucht es ebenfalls nicht. Bereits eine Fläche von 94 mal 94 Zentimetern reicht für den Einstieg mit einer Ein-Personen-Kabine aus. Ebenso gibt es größere Kabinen für die ganze Familie. Infrarotkabinen entwickeln keine hohe Luftfeuchtigkeit und sind somit in jedem Raum aufstellbar. Im Betrieb zählen das schnelle Aufheizen und die niedrigen Betriebskosten zu weiteren Vorteilen.

Dieser Artikel erschien in der Wochenzeitung "Hallo Nachbar".