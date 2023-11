Aktuelle Lage der Hochschulen: Status quo, Nöte und Perspektiven an Uni und FH

Wie hat sich Ihr Hochschulsektor in den vergangenen Jahren aus Ihrer Sicht entwickelt, und wie beurteilen Sie die aktuelle Situation?

Ulrike Prommer: Wir sind sehr stolz, dass sich unser Hochschulsektor so erfolgreich entwickelt hat. Wir stehen mittlerweile bei rund 60.000 Studierenden und 240.000 Absolvent:innen. Im Bereich der technik- und ingenieurwissenschaftlichen Studien sind 42 Prozent der Abschlüsse an Fachhochschulen und im Bereich der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studien bereits über 54 Prozent der Studienabschlüsse an Fachhochschulen. Die Absolvent:innen sind erfolgreich in der Arbeitswelt nachgefragt und integriert.

Auch in der Forschung zeigen die Fachhochschulen mit Erfolgskennzahlen an Publikationen und angewandten Forschungsprojekten in den wichtigsten und nachgefragten Forschungsthemen erfolgreich auf. Dies zeigt sich zum Beispiel bei den erfolgreichen Starts der Josef-Ressel- Zentren in den letzten Wochen in Innsbruck oder Steyr.

Die Fachhochschulen haben sich auch sehr stark weiterentwickelt. Von sehr stark studienbezogenen Einheiten haben wir uns hin zu gesamthaften Hochschulen entwickelt, die neben ihren Kernaufgaben Lehre und Forschung auch in der sogenannten Third Mission aktiv sind. Zudem zeigen Umfragen, dass wir sowohl in der Bevölkerung als auch in der Wirtschaft - also unter den Arbeitgeber:innen unserer Absolvent:innen - über ein ausgezeichnetes Image verfügen.

Mit welchen Herausforderungen kämpfen Sie heute im Sektor - und welche erwarten Sie in Zukunft? Man kann die Herausforderungen in drei Bereiche clustern: Erstens Ressourcen und Rahmenbedingungen. Zweitens zukunftsfähige Weiterentwicklung des FH-Sektors. Drittens gesellschaftliche Veränderungen.

Zum ersten Punkt: Wir brauchen - und das ist nach 30 Jahren und in unserer Größe des FH-Sektors opportun - eine nachhaltige Finanzierung. Das heißt eine laufend angepasste Indexierung der Fördersätze und die Finanzierung der zusätzlichen Aufgaben in Form von Sondermitteln. Die Forschungsfördertöpfe müssen ausreichend für die angewandte Forschung ausgestaltet bzw. erhöht werden. Nur durch eine nachhaltige und planbare Finanzierung sowie einen Abbau von Bürokratie und unnötigen Regulierungen - Stichwort Programmakkreditierung - können die Fachhochschulen den erfolgreichen Weg weiterführen.

Zum zweiten Punkt: Für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung benötigen wir die Möglichkeit, akkreditierte Doktoratsprogramme anzubieten. Wir müssen für junge Wissenschafter:innen attraktiv sein und Karrieremöglichkeiten bieten. Wenn wir das nicht bieten können, gehen gute Forscher:innen verloren. Darüber hinaus können dadurch wichtige angewandte Forschungsbereiche nicht ausreichend beforscht werden. Das heißt, Fachhochschulen können ihr volles Potenzial in dem Bereich nicht ausschöpfen. Die Ergebnisse der FH-Forschung münden in Services und Produkte, die der Gesellschaft zugutekommen. Somit gereicht das Fehlen von Doktoratsprogrammen der Gesellschaft zum Nachteil.

Zum dritten Punkt, den gesellschaftlichen Veränderungen: Der Bildungsmarkt ist sehr dynamisch und im Umschwung. Wir sehen, dass sich die inhaltlichen Anforderungen an ein Studium aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen und der Nachfrage von Industrie und Wirtschaft immer rascher verändern. Die Fachhochschulen müssen hier rasch reagieren und die Studieninhalte anpassen können. Ebenso gibt es derzeit ein großes Bildungsangebot durch viele neue ausländische Bildungsanbieter, die nicht im selben Umfang akkreditiert und qualitätsgesichert sind. Das führt bei Studienanfänger:innen zu Unsicherheiten bei der Studienwahl. Es fällt auch auf, dass die Schule nicht immer optimal auf ein Studium vorbereitet. Grundkompetenzen in Deutsch, Mathematik und Englisch haben sich bei den Studienanfänger:innen in den letzten Jahren verschlechtert. Dadurch werden Tutorien, Brückenkurse usw. immer notwendiger, um den Einstieg ins Studium unterstützen und den Studienfortschritt sicherstellen zu können.

Wie nimmt sich die Politik - auf Landes- wie auf Bundesebene - Ihrer Nöte und Wünsche an? Welche Rolle spielt die europäische Ebene? Fachhochschulen sind regional verankert und in allen neun Bundesländern tätig. Dadurch sind sie wichtige Plattformen für Wissenschaft und Wirtschaft in den Regionen. Sie werden durch die Bundesländer auf unterschiedlicher Weise gefördert und unterstützt - diese haben ihren hohen Wert erkannt. Auf Bundesebene sind im FH-Entwicklungs- und -Finanzierungsplan die Rahmenbedingungen niedergeschrieben und werden alle drei Jahre neu aufgelegt. Es gibt jedoch kein Gremium, das die gesamte Breite des FH-Sektors - Lehre und Forschung - umfasst, reflektiert, diskutiert und weiterentwickelt. Die angewandte Forschung hat auf europäischer Ebene einen höheren Stellenwert als in Österreich. Die Fachhochschulkonferenz (FHK) ist im Netzwerk UAS4EUROPE stark mit anderen europäischen Partnern vernetzt und so können wir auch die Unterschiede gut beobachten. In Österreich liegt der Fokus stark auf der Grundlagenforschung, die Fachhochschulen betreiben angewandte Forschung. Dafür bekommen sie vom Bund im Gegensatz zu den Unis keine Grundfinanzierung. Dies stellt auch einen Wettbewerbsnachteil dar, denn dadurch muss man sich von Projektfinanzierung zu Projektfinanzierung durchkämpfen und kann den Wissenschafter:innen oft keine Perspektiven bieten.

Was erwarten Sie bzw. wünschen Sie sich von der Politik in der nächsten Zeit? Leider ist immer wieder augenscheinlich, dass die Wissenschaftspolitik auf Bundesebene eine sehr einseitige, unilastige ist. Die große Bedeutung der Fachhochschulen für Wissenschaft und Wirtschaft in Österreich wird oft nicht erkannt, nicht genutzt und nicht aktiv weiterentwickelt. Wir wünschen uns, dass wir gemeinsam mit der Politik die drei skizzierten Herausforderungen diskutieren und Lösungen erarbeitet werden. Wir erwarten uns stärkere Berücksichtigung, immerhin leisten wir einen außerordentlichen Beitrag für den Standort Österreich.

Oliver Vitouch: "Es herrscht echte Aufbruchstimmung"