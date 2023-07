Frauen in technischen Berufen: Vorbilder gesucht!

""Jobs in der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft sind voller spannender Möglichkeiten. Wer könnte das besser vermitteln als Frauen, die bereits in der Branche erfolgreich sind? Ich freue mich auch dieses Jahr wieder auf zahlreiche inspirierende Vorbilder für die weiblichen Fachkräfte der Zukunft.""

Wer wird die nächste motivierende Gewinnerin?

Die Gewinnerin des "Girls! Tech Up Role Model"-Awards 2023 wird durch ein Onlinevoting in Kombination mit einer Jurybewertung ermittelt. In den vergangenen Jahren wurden bereits zwei "Role Models" gekürt: 2021 ging der Award an Raphaela Bortoli, technische Ausbilderin bei Siemens Österreich, und im Vorjahr machte Nina Greilberger, Lehrling für Elektrotechnik bei Kärnten Netz, das Rennen.

Der "Role Model"-Award ist Teil der Initiative "Girls! Tech Up" des OVE. Dazu gehört auch ein Erlebnistag für Mädchen, der (nach der diesjährigen Premiere in Graz) am 13. Oktober in Wien veranstaltet wird. Dabei haben Schülerinnen die Gelegenheit, sich im Haus der Ingenieure über technische Berufe zu informieren und sich von weiblichen Vorbildern inspirieren zu lassen. Die Einreichfrist für den "Girls! Tech Up Role Model"-Award ist am 27. September 2023.

Alle Infos zu Girls! Tech Up