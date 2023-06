IT-Lehrakademie gegen IT-Fachkräftemangel

Informationstechnologie im Gesundheitswesen. Die Barmherzigen Brüder Österreich starten eine eigene IT-Lehrakademie in St. Veit an der Glan.

Fachkräfte in der IT sind österreichweit seit Langem Mangelware: Die Barmherzigen Brüder haben nun ein "Hilfe zur Selbsthilfe"-Programm gestartet und bilden in einer neu gegründeten IT-Lehrakademie in St. Veit an der Glan selbst Lehrlinge im Bereich "Informationstechnologie mit Schwerpunkt Systemtechnik" aus. Neben Krankenhäusern betreibt der Orden auch weitere Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, wie Alten- und Pflegeheime, Therapiestationen für Drogenkranke oder Hospize. In Österreich beschäftigen die Barmherzigen Brüder rund 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - auch im IT-Bereich sind bereits etwa 120 Expertinnen und Experten tätig.

Zeichen setzen im Gesundheitswesen

Wieso hebt ein Unternehmen aus der Gesundheitsbranche eine IT-Akademie aus der Taufe? Mit der neuen Lehrakademie wollen die Barmherzigen Brüder nach eigenen Worten ein Zeichen setzen und auch im IT-Bereich in die bestmögliche Ausbildung investieren: "In modernen Gesundheitseinrichtungen ist die IT ein wichtiger Bestandteil für die bestmögliche Versorgung der uns anvertrauten Menschen - von der multimedialen digitalen Patientenakte bis hin zu WLAN am Patientenbett", erklärt Direktor Adolf Inzinger, Gesamtleiter der Österreichischen Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder.

"Dafür brauchen wir qualifizierte Mitarbeitende. Daher ist den Barmherzigen Brüdern auch im IT-Bereich eine exzellente, praxisnahe und teamorientierte Ausbildung besonders wichtig." Und weiter: "Sie ist das Fundament für eine erfolgreiche berufliche Zukunft der Auszubildenden und einen Job, der Spaß macht." Die IT-Lehrakademie schaffe dafür die perfekten Voraussetzungen.

Wege in die Informationstechnologie

Es gibt drei Möglichkeiten, die IT-Lehre bei den Barmherzigen Brüdern zu absolvieren: entweder als klassische duale Berufsausbildung (Betrieb und Berufsschule) mit einer Dauer von vier Jahren und 40 Wochenstunden, als Lehre mit Matura oder als verkürzte duale Ausbildung im Anschluss an die Berufsreifeprüfung. In der Dualen Akademie dauert die Lehrzeit zwei bis maximal drei Jahre - in dem Fall kann die Ausbildung mit dem Titel "DA Professional" abgeschlossen werden.

Dem Ganzen zugrunde liegt ein eigens entwickeltes, auf dem Ausbildungsleitfaden der Wirtschaftskammer Österreich basierendes Konzept. Inhalt dessen ist ein Mix aus Theorie, Praxis und eigenständiger Arbeitsgestaltung. Gerhard Schrittesser, Leiter der IT-Lehrakademie und Bereichsleiter IT-Operations der Barmherzigen Brüder Österreich, dazu: "Mit unseren eigenen Ausbildern können wir gezielt auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen, sie optimal fördern und gemeinsam mit unseren IT-Expertinnen und -Experten sowie den Berufsschulen das benötigte Fachwissen vermitteln."