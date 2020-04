Osterbasteln mit Kindern: 5 Bastelideen mit Anleitung

Ob Klopapierrollen, Kartoffeln oder Watte: beim Osterbasteln mit Kindern sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mit den folgenden tollen Bastelideen und Anleitungen für jedes Alter, vergeht die Zeit bis zur Ostereiersuche wie im Flug.

Der Frühling hält Einzug in unser Land und damit verbunden steht auch das Osterfest vor der Tür. Auf die bunten Ostereier, das Osternest sowie auf den traditionellen Osterhasen, freuen sich Groß und Klein. Um jedoch nicht nur Geld zu sparen, sondern den Kindern auch eine Freude zu bereiten, können Osterneste und Co. ganz einfach und schnell selbst gebastelt werden.

Bastelidee 1: Handabruck-Osterkarte

Eine individuell gestaltete Osterkarte macht nicht nur dem Empfänger eine außerordentliche Freude. Auch die Kinder haben beim Basteln viel Spaß und können sich bei der Gestaltung richtig ausleben.

Dafür benötigt man nur ein Buntpapier, Fingerfarben (am besten leuchtende Farben auswählen) und einen Pinsel. Dank dieser Anleitung gelingt eine tolle Osterkarte bestimmt:

1. Das Buntpapier in der Mitte falten, damit eine Karte entsteht.

2. Die Handflächen, den Zeigefinger und den kleinen Finger mit weißen Fingerfarben anmalen.

3. Die Hand nun vorsichtig auf die Vorderseite der Karte drücken.

4. Nachdem die Farbe auf der Karte getrocknet ist, einen Osterhasen daraus machen.

5. Dafür Augen, Nase und Mund auf den Handabdruck malen.

6. Zum Schluss noch einen netten Ostergruß in die Karte schreiben und fertig ist die Osterkarte.



SN/janaproeller Grüße aus eigener ’Hand’: Die Handabruck-Osterkarte

Bastelidee 2: Ostereier-Kartoffelstempel-Karten

Ein bisschen sauberer geht es bei dieser Variante zu, denn hier malen sich die Kinder nicht selbst an, sondern eine Kartoffel. Ja, richtig gehört: mit einer herkömmlichen Kartoffel kann sich eine Osterkarte im Handumdrehen zum richtigen Hingucker verwandeln. Diese dient nämlich als lustiger Stempel. Alles was dafür benötigt wird findet sich in jedem Haushalt wieder: eine Kartoffel, ein Messer zum Schnitzen, Wasserfarbe und Papier. Danach kann´s auch schon losgehen:

1. Die Kartoffel halbieren.

2. Ein beliebiges Muster in die Kartoffel schnitzen.

3. Das Muster mit Wasserfarben anmalen.

4. Den Kartoffelstempel auf das Blatt Papier drücken.



Bastelidee 3: Eierbecher aus Klopapierrollen

Jeder hat sie zu Hause und braucht sie nicht mehr. Sie sind kostenlos und warten nur darauf, endlich verbastelt zu werden. Die Rede ist von Klopapierrollen. Diese müssen nicht im Müll landen, sondern können beim nächsten Osterbrunch als kreative Eierbecher dienen. Dafür werden leere Klopapierrollen, eine Schere, buntes Tonpapier, bunte Farbe, Pinsel, Filzstifte oder Edding, Kleber und Watte gebraucht. In einigen wenigen Schritten entsteht ein einzigartiger Eierbecher:

1. Zuerst die Klopapierrolle mittig in zwei gleichgroße Teile schneiden.

2. Die Klopapierrolle nun mit bunter Farbe anmalen.

3. Danach Hasenohren auf das Tonpapier malen und ausschneiden.

4. Die Hasenohren auf die Klopapierrolle kleben.

5. Mit Filzstiften oder Edding dem Hasen ein Gesicht malen.

6. Für den Hasenschwanz auf der Hinterseite Watte mit Kleber befestigen.

Bastelidee 4: Do it yourself Osternest aus Pappbecher

Was darf an Ostern auf keinen Fall fehlen? Klar, das Osternest. Doch ein einfaches Osternest aus Papier basteln kann jeder. Deshalb bietet sich das Nest aus Pappbecher als tolle und kreative Alternative und zusätzlich auch als nette Osterdekoration an. Die dafür benötigten Materialen sind ein Pappbecher, buntes Tonpapier, Kleber, Schere, Servietten, Filzstift oder Edding und Wolle.

Auf den Pappbecher, fertig, los!

1. Zuerst auf das Tonpapier Hasenohren malen und ausschneiden.

2. Das Innenohr ebenfalls auf ein Tonpapier (andere Farbe) malen und ausschneiden.

3. Danach das Innenohr mittig auf das Hasenohr kleben.

4. Die gebastelten Ohren innen in den Becher kleben.

5. Auf den Becher mit Filzstift oder Edding ein Hasengesicht malen.

6. Anschließend die Servietten zu einer Rolle rollen und in die Innenseite des Bechers kleben.

7. Die überschüssige Serviette in den Becher drücken.

8. Für den Hasenschwanz auf der Hinterseite Watte mit Kleber befestigen.

9. Zu guter Letzt das Osternest nach individuellen Wünschen befüllen.

Bastelidee 5: Origami Hasen - Falten leicht gemacht

Der Hase gehört zu Ostern, wie das Christkind zu Weihnachten. Darum ist ein selbstgebastelter Osterhase ein Muss für jede Osterdekoration und ein absolutes Highlight für jedes Kind.

Normalerweise werden für das Basteln oftmals zahlreiche Utensilien wie beispielsweise Kleber, Schere oder Farbe benötigt. Doch für den Origami Osterhasen reichen geschickte Faltkünste, ein quadratisches Tonpapier und Stifte zum Verzieren. Dank dieser einfachen Youtube Video-Anleitung kann beim Falten nichts mehr schief gehen:



Frohe Ostern!