Die Rückkehr der Falschen Forelle

Vorzügliche Hausmannskost. "Der Fisch schwimmt", sagt der Grazer Wirt Hannes Koch, der einen vergessenen Klassiker auftischt.

Die Schimäre ist ein nicht unwichtiger Faktor in allen Bereichen des Alltagslebens, so auch beim Kochen. Man denke etwa an den in deutschen Landen beliebten falschen Hasen, der in Wahrheit ein faschierter Braten ist. Oder: Buddhistische Klöster in Fernost bieten ebenso deftige wie vorgebliche Fleisch- und Fischgerichte an, abseits von Namen und Aussehen handelt es sich aber um raffinierte vegetarische Genüsse. Nichts ist, was es scheint. Auch bei der falschen Forelle, einem Traditionsgericht aus der heimischen Küche, das noch in ...