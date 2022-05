Essen gut, alles gut?

Die "Salzburger Nachrichten" blicken über den Tellerrand. Ab 7. Mai widmen wir uns in einem Schwerpunkt vier Wochen lang dem Thema "Essen" in vielfältiger Weise. Mit Geschichten zu Ernährungstrends, regionaler Küche, der Kulturgeschichte des Essens wie auch zu kritischen Aspekten wie Umwelt, Unverträglichkeiten und Lebensmittelverschwendung soll den Fragen nachgegangen werden: Wie und was essen wir - jetzt und in Zukunft? Und wie können wir die Welt auch in 50 Jahren nachhaltig ernähren? Das lesen Sie hier!