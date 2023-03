Kochen wie zu Rossinis Zeiten: Künstlerisch und ein bisschen dekadent

Im 19. Jahrhundert ließ die Strahlkraft des Adels nach. Die Köche wandten sich der Kunst zu. Was Casimir Moisson zu einer Sternstunde beflügelte: Tournedos á la Rossini.

Ein bis heute weitgehend unbekannter Koch namens Casimir Moisson erfand in einem Pariser Restaurant ein Gericht erfand, dessen Geschmacksexplosion der Entdeckung eines neuen Sterns glich: Tourndedos à la Rossini.

Kennen Sie Louis de Béchamel? Genau. Da gibt es doch diese Sauce. War Béchamel ein Koch? Weit gefehlt. Man darf ihn eher als geltungssüchtigen Bankier bezeichnen, der sich am Hof von Louis XIV. den Titel eines Hofmeisters erkauft hatte. Und an diesem Hof werkte auch ein Koch, dessen echter Name unbekannt ist. Aber wir kennen das Pseudonym, unter dem er im 17. Jahrhundert gewirkt hat: François-Pierre de La Varenne. Ihm wird nicht nur die Béchamelsauce zugeschrieben, sondern auch eine Farce ...