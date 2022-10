Mitgekocht: Das perfekte Schrei-Gericht

Eine Speisekarte sucht man hier vergeblich. Bei Daniel Reifecker und Jakob Schmid wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und das kann sich sehen lassen.

Wenn Daniel Reifecker und Jakob Schmid in der Küche ihres Restaurants stehen, dann weiß außer ihnen niemand, welche Speisen demnächst serviert werden. Denn bei ihnen gibt es keine Speisekarte. Wählen kann man nur die Anzahl der Gänge. Was die Speisen angeht: Die Gäste müssen sich überraschen lassen. Das komme bei den meisten gut an, sagt Daniel Reifecker. Und: Viele kämen wieder, ergänzt Jakob Schmid. Er beugt sich über ein Backblech, auf dem mit Salz, Zucker und Olivenöl eingebeizte Lachsforellenfilets liegen. ...