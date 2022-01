Reden wir übers Kochen. Wer in der Küche eine gute Figur machen will, der sollte einige Techniken beherrschen: Etwa Blondieren, Barbieren, Egalisieren, Soufflieren und Ziselieren sowieso. Unser Küchenfuchs Kurt Fuchs liest aus seinem Küchenwörterbuch.

Ob wir es wollen oder nicht: Wir werden längst von einer geheimen Macht geleitet, die sich Küchensprache nennt. Wie? Glauben Sie nicht? Dann stellen Sie sich folgende Szene vor. In einer schummrigen Bar zu fortgeschrittener Stunde lehnt ein bereits leicht illuminierter Mann mit einem Glas Wein am Tresen und starrt eine attraktive Frau an, die einige Meter weiter verträumt in die Ferne schaut. Der Mann denkt sich: "Die brate ich an." Die Frau denkt sich zur gleichen Zeit: "Den lasse ...