Autofahren wie Lottospielen: Alles ist möglich mit dem Jeep Grand Cherokee

Nun kommt auch der Grand Cherokee als Plug-in-Hybrid.

Was 1992 mit einem spektakulären Debüt auf der Messe in Detroit begann, erlebt nun schon die fünfte Generation: Der Grand Cherokee, das Topmodell des Allradpioniers Jeep, kommt mit neuer Architektur und Karosse, wurde im Design und an Technologie verfeinert und ist nun auch elektrifiziert.

Mit dem Grand Cherokee 4xe runden die Amerikaner (mit italienischen Verwandten) das Angebot an Plug-in-Modellen ab, das bereits Renegade, Compass und Wrangler umfasst.

Jeep Grand Cherokee: Neue Fähigkeiten beim Familien-SUV mit Vorzügen eines Geländewagens

Für ein Familien-SUV mit den Vorzügen eines Geländewagens gibt es nun erweiterte Fähigkeiten wie Quadra Lift, eine Luftfederung mit elektronischer, halbaktiver Dämpfung für mehr Bodenfreiheit (bis zu 278 Millimeter) und 610 Millimeter Wattiefe. In der Version Trailhawk kommt erstmals der elektrisch entkoppelbare Querstabilisator vorn zum Einsatz, der noch mehr Traktion auf Felsen und im schwierigen Gelände bietet. Basis für hervorragende Geländeeigenschaften sind die beiden 4x4-Systeme Quadra-Trac II und Quadra Drive II mit hinterem elektronischen Sperrdifferenzial. Über Selec Terrain sind die Fahrmodi Auto, Sport, Rock, Snow und Mud/Sand wählbar.

Wichtigstes Novum: Grand Cherokee als Plug-in-Hybrid

Das wichtigste Novum ist aber der Antrieb mit 380 PS Systemleistung und 645 Newtonmetern Drehmoment. Hier werden der Zweiliter-Turbobenziner mit Direkteinspritzung und der E-Motor, gespeist aus einer 17,3-kWh-Batterie, kombiniert, das Getriebe ist eine Achtgangautomatik. Bis zu 48 Kilometer sind elektrisch bewältigbar, in der Stadt bis zu 51. Die Hochspannungselektronik ist natürlich wasserdicht versiegelt. Der Plug-in-Hybride kommt auf 2,3 Tonnen Gesamtgewicht.

Das Infotainment besorgt das UConnect-System mit 10,1-Zoll-Bildschirm und 10,25-Zoll-Instrumentenanzeige mit "Over-the-air"-Updates. Auch ein Beifahrerbildschirm und ein Head-up-Display sind verfügbar. Die Liste der Sicherheitsfeatures ist vollständig, soll 110 Details umfassen (wir haben nicht nachgezählt) - jedenfalls ist autonom Stufe zwei möglich, im Gelände helfen 360-Grad-Rundumsicht und eine Nachtkamera. Vier Ausstattungen sind ab sofort erhältlich: Limited (ab 79.800 Euro), Trailhawk (86.800), Overland (88.800) und Summit Reserve (99.500).

NEUVORSTELLUNG

Jeep Grand Cherokee

Jeeps großes SUV mit Plug-in-Hybrid-Technik, 380 PS Systemleistung, bis zu 51 Kilometer elektrischer Reichweite, ab 79.800 Euro.

Was gefällt:

Das Sicherheitsgefühl in Komfortkabine und unter allen Fahrbedingungen.

Was weniger gefällt:

Die Suche nach Minuspunkten blieb erfolglos.

Was überrascht:

Im Vergleich zur Konkurrenz preislich günstig.

Perfekt für:

Wenn Offroadfähigkeiten wirklich gefragt sind.