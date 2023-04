BYD bringt zwei weitere E-Modelle nach Österreich

Schräghecklimousine Dolphin und Kompaktmodell Seal kommen noch dieses Jahr auf den Markt.

Im Jahr 1995 wurde das chinesische Unternehmen BYD ("Build your Dreams", zu Deutsch: "Bau dir deine Träume") als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet. Seit 2003 gibt es die Autotochter BYD Auto, die sich vollständig auf Elektrofahrzeuge spezialisiert hat. Weltweit hat die Marke bereits mehr als 3,9 Millionen Pkw mit alternativen Antrieben ausgeliefert. In Österreich ist man zum Jahresbeginn mit drei Modellen gestartet, die seither am heimischen Markt über die CCI Car Austria GmbH, eine Tochtergesellschaft der Denzel-Gruppe, vertrieben werden.

Nun hat die Importgesellschaft zwei weitere Modelle angekündigt: Beim BYD Dolphin handelt es sich um eine Schräghecklimousine im C-Segment, die mit einer 82-kWh-Batterie ausgestattet ist. In der Version mit Heckantrieb beträgt die WLTP-Reichweite 570 Kilometer, in der Allradvariante 520 Kilometer.

Die zweite Neuvorstellung ist der BYD Seal: Die frontgetriebene Kompaktlimousine verfügt über eine 60 kWh große Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die eine kombinierte WLTP-Reichweite von 427 Kilometern ermöglichen soll. Während der Dolphin auf der Cell-to-Pack-Technologie aufbaut, profitiert der Seal von einer weiterentwickelten Methode: Die wie eine Bienenwabe aufgebaute "Sandwichstruktur" ist wesentlich niedriger und verbessert die Festigkeit der Karosserie. Der Dolphin kommt im dritten, der Seal im vierten Quartal auf den Markt. Beide Modelle können ab sofort bei BYD-Händlern für eine Reservierungsgebühr von 1000 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung wird für 2023 garantiert.