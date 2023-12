Cupra gibt Vollgas in Richtung Zukunft

Während sich der Born als Bestseller behauptet, kann der Tavascan online reserviert werden.

Bei der diesjährigen IMFS im Oktober am Salzburgring war der Cupra Born eines der meistbeachteten Autos. Kein Wunder - kombiniert die spanische Challenger-Brand Cupra doch ein aufregendes Design und packende Fahrleistungen mit grundvernünftigen Preisen.

Markteinführung in Österreich: Cupra Tavascan in der Ausstattung VZ

Mit dem Born ist der spanischen VW-Tochter ein echter Verkaufsschlager geglückt. Und doch macht sich bereits das zweite Pferd im Stall bereit: der Cupra Tavascan. Das Performance-Elektro-SUV kann online in der streng limitierten Auflage von insgesamt 99 Stück vorbestellt werden. Wer jetzt zuschlägt, bekommt den Tavascan bei seiner Markteinführung in Österreich im Spätsommer 2024 in der Ausstattung VZ. Das steht für "Veloz" und beschreibt die Topausführung in allen Cupra-Modellen.

Die Leistungsdaten des Tavascan können sich sehen lassen: Der E-Motor leistet 250 kW/ 340 PS, die Batterie bietet eine Nettokapazität von 77 kWh. Allradantrieb, 21-Zoll-Alufelgen im Design "Adrenaline", das Panorama-Schiebedach, ein 15-Zoll-Navigationssystem und Augmented-Reality-Head-up-Display sind ebenso bei der Ausstattung VZ inkludiert wie Sportschalensitze sowie das Sennheiser-Premium-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern und Subwoofer.

Ab 2025: Kleinwagenmodell Cupra Raval