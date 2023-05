Der Citroën Oli manifestiert französische Leichtigkeit

Wie schon beim Citroën Ami sind die vorderen Türen auf beiden Seiten identisch, allerdings gegengleich angeschlagen. Damit sind sie nicht nur leichter, sondern auch viel einfacher und damit günstiger herzustellen und zu montieren. Der Wegfall der Hälfte der Bauteile sorgt auch hier für eine Gewichtsersparnis von 20 Prozent im Vergleich zu den Türen eines üblichen Familienkombis. Allein durch den Verzicht auf Lautsprecher, Schallschutzmaterial und die elektrische Verkabelung wurden pro Tür etwa 1,7 Kilogramm eingespart.

Ein besonderer Hingucker am Citroën Oli ist auch die extrem steil stehende Windschutzscheibe. "Man könnte argumentieren, dass eine vertikale Scheibe weniger aerodynamisch ist, aber wir erwarten nicht, dass diese Art von Fahrzeugen 200 km/h fährt", so Citroën-Designer Pierre Sabas. Um die Effizienz zu steigern, verfügt das Auto über ein experimentelles "Aero Duct"-System am vorderen Teil der Motorhaube. Der dadurch entstehende Vorhangeffekt reduziert die aerodynamischen Nachteile der senkrechten Scheibe. Im Gegenzug reduziert der kürzeste Abstand zwischen Ober- und Unterseite die notwendige Menge an Glas. Die kleinere, günstigere Glasscheibe wiegt nicht nur weniger, sondern reduziert zudem auch die Sonneneinstrahlung in den Innenraum. Bei Citroën geht man deshalb davon aus, den Strombedarf der Klimaanlage dadurch um bis zu 17 Prozent senken zu können. Auch bei den Rädern geht der Oli unkonventionelle Wege.

Da Aluräder teuer und energieintensiv in der Herstellung und Stahlräder schwer sind, entschieden sich die Entwickler für eine Kombination aus beidem. Die daraus resultierenden 20-Zoll-Hybridräder sparen in Summe weitere sechs Kilo ein und rollen zudem auf besonders nachhaltigen Reifen von Goodyear, deren Laufflächen fast ausschließlich aus pflanzlichen oder recycelten Materialien bestehen.

Maximal anders ist auch der Innenraum des Citroën Oli

Anstelle eines komplexen Armaturenbretts mit mehreren Bildschirmen und versteckten Computern verfügt die Studie über einen einzigen symmetrischen Armaturenträger, der aus gerade einmal 34 anstatt der üblichen rund 75 Teile besteht. Das gesamte Infotainment läuft über das eigene Smartphone, das in der zentralen Steckdose angedockt wird. Gleiches gilt für das Audiosystem. Beide Enden des Armaturenbretts sind hohl, sodass Bluetooth-Lautsprecher angedockt werden können.