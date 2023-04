Der ID.7 im SN-Test: So fährt sich der neue Elektro-VW

Auf der ersten Testfahrt wird der neue Elektro-VW den Oberklasse-Ansprüchen gerecht.

Zum Marktstart rollt der ID.7 mit Heckantrieb auf die Straßen und leistet aufgrund eines neuen Motors 286 PS. Im Zeitalter der Elektroautos ist diese Leistung zwar kein mächtiger Wert, reicht aber für standesgemäßen Vortrieb und sichere Überholmanöver.

Beeindruckender als die Beschleunigung von 0 auf 100 in rund sieben Sekunden ist das Fahrverhalten in den Kurven, denn dank Heckantrieb und tiefen Schwerpunkts liegt die Limousine souverän in engen sowie langen Kurven. Dennoch ist der knapp fünf Meter lange ID.7 auf gemütliches Cruisen getrimmt und dämpft mit adaptivem Fahrwerk auch gröbere Straßenschäden unaufgeregt weg.

Besonders erwähnenswert ist die Effizienz des neuen Flaggschiffs von VW, denn mit der später erhältlichen 86 kWh großen Batterie soll erstmals die 700-Kilometer-Marke durchbrochen werden. Die langstreckentaugliche Reichweite ergibt sich neben der optimierten Effizienz des Antriebsstrangs durch das aerodynamische Design des ID.7, denn mit einem c w -Wert von 0,23 bietet die Limousine dem Wind wenig Angriffsfläche. Trotz der stromlinienförmigen Silhouette überzeugt der in Deutschland gefertigte Pkw mit üppigem Platzangebot auf beiden Sitzreihen und bietet einiges an Komfort, der mit Optionen wie Sitzkühlung und Massagefunktion weiter angehoben werden kann.

Ein großer Sprung gelingt dem ID.7 in Sachen Technologie, denn neben einer beachtlichen Ladeleistung von 200 kW wurde vor allem am Cockpit gearbeitet. In der neuen Limousine lenkt VW die Blicke des Fahrers auf die Straße, denn das frisch entwickelte Head-up-Display liefert alle relevanten Daten und integriert 3D-Richtungsanweisungen. Das in der Vergangenheit oftmals kritisierte Infotainmentsystem wurde in Bezug auf Bedienbarkeit und Layout ebenfalls deutlich verbessert und beinhaltet nun die intelligente Sprachassistenz IDA.