E-Offensive bei Renault: Mit Strom, aber leistbar

Renault gibt Gas bei kleinen, günstigen Elektroautos. Der elektrische Twingo soll weniger als 20.000 Euro kosten.

Wenn Luca de Meo eine Bühne betritt, dann kommen alle auf ihre Kosten. Das Publikum, weil der Renault-CEO immer etwas zu erzählen hat. Die Journalisten, weil der gebürtige Mailänder keine Gelegenheit für eine starke Headline auslässt. Und nicht zuletzt auch die etwas mehr als 105.000 Beschäftigten der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz. Denn seit der heute 56-jährige Spitzenmanager mit Volkswagen-Vergangenheit im Juli 2020 die Spitze des aktuell drittgrößten Autohersteller erklommen hat, blieb bei der bis dahin eher dahinsiechenden französischen Traditionsmarke kaum ein Stein auf dem anderen.

Renault legt mit Ampere klaren Fokus auf E-Mobilität

Während so mancher Konkurrent noch um einen klaren Plan für die längst angelaufene Antriebswende ringt, legen die Franzosen einen klaren Fokus auf das Thema E-Mobilität. Spätestens mit dem am 1. November offiziell formierten Unternehmen Ampere hat die langfristige Strategie auch einen Namen. Die Hauptaufgabe des mit großzügigen Kapitalmitteln ausgestatteten Konzerns, der spätestens Mitte 2024 auch an der Börse notiert sein soll, besteht darin, kompakte und vor allem günstige Elektroautos auf den Markt zu bringen.

Elektroautos von Renault: Niedriger Preis und extrem geringer Normverbrauch

Ganz konkret sieht der Fahrplan vor, die Listenpreise für Elektrofahrzeuge um 40 Prozent zu reduzieren. Spätestens bis 2027/28 sollen die strombetriebenen Modelle der Kernmarke Renault dann preislich auf demselben Niveau liegen wie solche mit Verbrennungsmotor. Neben dem geringen Kaufpreis verspricht Renault einen extrem niedrigen Normverbrauch von zehn kWh auf 100 Kilometern. Geht es nach den ambitionierten Plänen de Meos, so soll im Jahr 2031 jährlich rund eine Million Fahrzeuge mit Elektroantrieb produziert werden.

Bis 2026 mit Elektroantrieb: Megane, Scenic, Renault 5, Renault 4 und Twingo

Aktuell bildet der Mitte 2022 vorgestellte Megane E-Tech Electric mit einem Einstiegspreis Renaults Speerspitze im Segment der strombetriebenen Volumenmodelle. Anfang kommenden Jahres kommt dann der Scenic E-Tech Electric auf den Markt, der die Latte mit einem Einstiegspreis von rund 40.000 Euro und einer WLTP-Reichweite von bis zu 625 Kilometern deutlich höher legt.

Voraussichtlich noch im ersten Quartal 2024 wird schließlich die vollelektrische Neuauflage des Renault 5 präsentiert, mit dem die Marke in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis in völlig neue Sphären vordringen möchte. Die angekündigten 25.000 Euro für bis zu 400 Kilometer Reichweite sind als klare Kampfansage an die Konkurrenz aus Europa, aber auch an China zu verstehen. Voraussichtlich 2025 folgt dann bereits die Neuinterpretation des Elektro-Allrounders Renault 4, bevor mit dem kürzlich angekündigten, vollelektrischen Twingo 2026 endgültig die 20.000-Euro-Schallmauer fallen wird. Bis Ende der Dekade soll das Angebot auf sieben E-Pkw wachsen.