Elektro-SUV Enyaq: Unterwegs im Überdrüber-Škoda

Mit der Coupé-Version des Enyaq RS iV beweisen die Tschechen, dass sie Premium können.

Es soll tatsächlich immer noch Menschen geben, die angesichts der Marke Škoda die Nase rümpfen. Vor die Wahl gestellt, greifen sie beim Firmenwagen im Zweifelsfall lieber zu prestigeträchtigeren Konkurrenzfabrikaten.

Škoda Enyaq Coupé RS iV: Das leistungsstarke Elektro-SUV mit beeindruckendem Design und Power

Selbst schuld, so die erste Reaktion angesichts des neuen Topmodells des Elektro-SUV Enyaq, wenngleich dieser dem üblichen Firmenautoschema mit einem Startpreis von circa 64.000 Euro natürlich bereits entwachsen ist. Denn das Flaggschiff mit dem reichlich komplizierten Namen "Škoda Enyaq Coupé RS iV" überzeugt nicht nur mit schönen Formen, die nicht zulasten des Praxisnutzens gehen. Vielmehr ist der 2,3 Tonnen schwere Topstromer mit 299 PS und 460 Newtonmetern Drehmoment das mit Abstand stärkste Serienmodell aus Jungbunzlau, auch Mladá Boleslav genannt.

Der Škoda Enyaq Coupé RS iV vereint Stil und Funktionalität mit großem Raumangebot

Zwar kam unser Testwagen leider nicht in der extra für das RS-Coupé entwickelten Hinschaufarbe "Mamba-Grün". Dank des spektakulären LED-Kühlergrills war der Überdrüber-Enyaq im Verkehrsalltag aber auch so kaum zu übersehen. Damit wären wir auch schon beim Hauptargument für einen neuen Škoda: Denn anders als bei so manchen Marktbegleitern schaffen es die Tschechen, Alltagstauglichkeit und Praxisnutzen mit schönem Außendesign zu kombinieren.

Die größte Überraschung beim Coupé ist stets aufs Neue, dass die nach hinten abfallende Dachlinie die Kopffreiheit auf den hinteren Sitzen im Vergleich zur Limousine nur minimal einschränkt. Sogar bei einer Körpergröße von 1,90 Metern fühlt man sich im Fond niemals eingeschränkt. Zu Recht besonders stolz ist man auf das größte jemals in einem Škoda verbaute Glas-Panoramadach, das das Raumgefühl nochmals verbessert. Auch faktisch lässt sich das Raumwunder belegen: 570 Liter Kofferraumvolumen sprechen für sich.

Fahrerisch verkehrt man mit dem RS iV wenig überraschend auf höchstem Niveau. Die 299 PS schieben kräftig an, höchstens in schnellen Kurven und beim Bremsen wird man an die stattlichen 2,3 Tonnen Leergewicht erinnert. Wer braver unterwegs ist, kommt vermutlich näher an die 17,3 kWh Normverbrauch heran. Die Assistenzsysteme und allen voran die vorausschauende, automatische Rekuperation erweisen sich dabei als durchaus nützlich.

IM TEST: Škoda Enyaq Coupé RS iV

Fünftüriges Elektro-SUV, 220 kW/299 PS, Ein-Gang-Getriebe, Allrad. Akku 77 kWh (netto), Leergewicht 2352 kg, WLTP-Verbrauch 17,3 kWh/100 km, im Test: 21,4 kWh, Preis ab 64.540 Euro, Testfahrzeug: 76.684,20 Euro.

Was gefällt:

Das gekonnte Design, die tolle Verarbeitung.

Was weniger gefällt:

Die fehlerhafte Verkehrszeichenerkennung.

Was überrascht:

Wie viel Platz das Coupé im Fond bietet.

Perfekt für:

Alle, die einen Wolf im Schafspelz suchen.