Hyundai Ioniq 6: Kilometerfresser mit Porsche-Popo

Die "Stromlinien-Limousine" von Hyundai zählt aktuell zu den besten Elektroautos.

Man möchte es kaum glauben, dass der Ioniq 6 und sein kleinerer Bruder, der Ioniq 5, zur selben Marke gehören.

Markantes Design: der Ioniq 6 nimmt beim Heck Anleihen beim Porsche 911

Während der kantige 5er an den kantigen Lancia Delta erinnert, nimmt der Ioniq 6 beim Heck Anleihen beim Porsche 911. Natürlich gibt es für das markante Design vor allem funktionale Gründe. Mit einem cW-Wert von 0,21 ist der Hyundai eines der windschlüpfrigsten Fahrzeuge am Markt, lediglich der Mercedes EQS gleitet noch eine Spur leichter durch den Fahrtwind.

Der Ioniq 6 ergänzt das Angebot von Elektro-Reiselimousinen mit beeindruckendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Und damit haben wir auch schon das Segment der Elektro-Reiselimousinen im Blick: Gemeinsam mit EQS, EQE, dem Model S von Tesla sowie den Neuerscheinungen VW ID.7 und BMW i5 ergänzt der Ioniq 6 das noch recht überschaubare Angebot. Mit einem Einstiegspreis von knapp 55.000 Euro (für die Version mit 151 PS und kleinem Akku) überzeugt er in dieser Gruppe mit seinem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

So richtig Sinn hat allerdings erst die getestete Long-Range-Version, die sogar mit Allrad bis zu 519 Kilometer weit kommt. In Kombination mit der Schnellladefähigkeit (max. 240 kW) verliert die Langstrecke damit ihren Schrecken. Erstaunlich ist, dass 20-Zoll-Alus des Testwagens im Vergleich zu den 18er-Felgen laut Werksangabe 64 Kilometer Reichweite kosten. 800-Volt-Technik sei Dank, lädt der Hyundai seinen Akku an Schnellladesäulen im Nullkommanix wieder voll. Schade: 22 kW an AC-Wallboxen gibt's nicht einmal gegen Aufpreis.

Stichwort Aufpreis: Die optionalen Kamera-Seitenspiegel mit kleinen Displays im Innenraum sind Hingucker, bieten jedoch keinen spürbaren Mehrwert.

IM TEST: Hyundai Ioniq 6

Fünfsitzige Elektrolimousine, 239,3 kW/325 PS, einstuf. Getriebe, Allrad. Akku 77,4 kWh netto, WLTP-Normverbrauch 16,8 kWh/km, im Test: 14,8 kWh. Gewicht 2096 kg, Kofferraum 401 l (plus 14,5 l vorn), Laden max. 10,5 kW (AC dreiphasig), 240 kW (DC), Preis ab 67.090 Euro, Testwagen 72.410 Euro.

Was gefällt: Viel Reichweite ohne Riesenakku, der Preis, die Achtjahresgarantie.

Was weniger gefällt: Die Kamera-Außenspiegel rechtfertigen die 2000 Euro Aufpreis nicht.

Was überrascht: Wie viel Reichweite Felgen kosten.

Perfekt für: Elektrische Vielfahrer.