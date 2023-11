Der neue Hyundai Kona wächst mit seinen Aufgaben

Seit 2017 hat Hyundai sein optisch auffälliges Crossover-SUV Kona im Angebot. Nach dem leichten Facelift ist nun die zweite Generation angerollt.

Die nächste Generation des Hyundai Kona ist äußerlich nochmals futuristischer anzuschauen, was hauptsächlich an dem zu einem regelrechten Sehschlitz reduzierten LED-Leuchtband liegt. Im Vergleich dazu wirkt der Rest fast schon rund gelutscht, wirkt aber stimmig wie aus einem Guss.

Wie schon der Vorgänger ist auch der neue Kona als Benziner (120 und 198 PS), als reiner Stromer (156 und 218 PS) und in der von uns getesteten Hybridvariante verfügbar. Letzte soll im Vergleich zum Verbrenner einen Verbrauchsvorteil von bis zu 40 Prozent bieten. Mit 5,5 Litern Verbrauch ging diese Rechnung im Test nicht ganz auf, die Diskrepanz zur Herstellerangabe ist aber angenehm gering. Angesichts der mehr als 10.000 Euro Preisaufschlag im direkten Vergleich zum günstigsten Dreizylinder-Benziner mit Handschaltung ist aber ohnehin fraglich, ob die Effizienz als Argument für den Hybrid wirklich Sinn ergibt.

Positiv herauszuheben ist da vielmehr das harmonische Zusammenspiel der beiden Antriebskonzepte in der Stadt wie auf der Langstrecke. Das kultiviert abgestimmte Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe fungiert dabei als idealer Drehmoment-Übersetzer. Generell fällt der Kona weniger als Sportler, dafür viel mehr als komfortabler Gleiter auf.

Das respektable Größenwachstum im Vergleich zum Vorgänger (plus 16 Zentimeter in der Länge, je zwei Zentimeter in Höhe und Breite) kommt vor allem dem Kofferraum und der Beinfreiheit hinten zugute (plus sechs Zentimeter!). In Kombination mit dem flachen Kofferraum und der niedrigen Ladekante lässt sich der neue Hyundai Kona als vollwertiges Familienauto empfehlen.

IM TEST: Hyundai Kona Hybrid 2WD



Hybrid-SUV, 77 kW/105 PS (Benziner), 32 kW/43,5 PS (E-Motor), Systemleistung 104 kW/141 PS, 6-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe, Frontantrieb. 1.533 kg, Kofferraum 466 - 1300 l., WLTP-Normverbrauch 4,8 l./100 km (108 g. CO₂/km), im Test: 5,2 l. Preis: ab 38.190 Euro, Testfahrzeug: 41.400 Euro.

Was gefällt: Der Platz, die Optik, der Komfort.

Was weniger gefällt: Die Preisdifferenz zum Benziner.

Was überrascht: Wie erwachsen sich der Kona anfühlt.

Perfekt für: Familien mit hoher Designaffinität.