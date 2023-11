In der Polestar-Position

Sie haben Polestar in der Vergangenheit immer wieder mit Porsche verglichen. Welche Strategie verfolgen Sie damit? Im Moment ist es wichtig, der Marke eine grobe Orientierung zu geben. Vom Polestar 2 aus könnte es theoretisch ja in mehrere Richtungen gehen. So könnte man ja auch günstigere Fahrzeuge bringen. Oder man könnte wie Tesla das Ziel verfolgen, zwei Millionen Autos im Jahr zu verkaufen. Grundsätzlich bin ich überzeugt davon, dass Elektroautos nicht nur über Ratio und Umweltbewusstsein definiert sein sollten. Die Menschen lassen sich viel einfacher begeistern, wenn man auch einen emotionalen Anhaltspunkt hat. Die emotionale Bindung zum Automobil positiv zu sehen anstatt nur als Makel, das bringt Polestar nun einmal viel näher zur Kundschaft von Porsche als beispielsweise zu jemandem, der einen Nissan Leaf fährt. Wobei das natürlich auch ein gutes Auto ist.

China ist in der Autobranche aktuell ja allgegenwärtig. Polestar hat diesbezüglich eine spannende Position, da man einen chinesischen Eigentümer hat und die Autos bis dato ausschließlich dort produziert werden. Nach außen hin wird die Marke aber weitestgehend als europäische Marke wahrgenommen. Wir werden als europäische Marke wahrgenommen, weil wir eine sind. Unser Headquarter ist in Göteborg, unsere Ingenieure arbeiten je zur Hälfte in Schweden und in England. Dass die Autos in China produziert werden, ist meiner Meinung nach nicht entscheidend. Vor fünf Jahren war es auch noch kein Thema, dass europäische Marken ihre Autos in China fertigen lassen. Oder dass Apple seine iPhones dort produzieren lässt. Ganz klar, wir haben chinesische Eigentümer. Das hat sich aus politischen Gründen geändert. Für Apple genauso wie für Polestar. Wir streben langfristig aber eine ausgeglichene Produktionsaufteilung an. Da ist es kein Hindernis, dass wir chinesische Eigentümer haben.

Gibt es dazu einen Masterplan? Auf jeden Fall. Das hätte sich langfristig ohnehin ergeben, wenn man einen großen Kundenstamm in Europa oder in den USA hat. Die Produktion vor Ort rechnet sich - sowohl ökonomisch als auch aus umweltpolitischer Perspektive. Nun wird es aus Gründen der Resilienz schneller gehen. Wir dürfen das Unternehmen nicht in möglichen künftigen Strafzöllen untergehen lassen. Und gemeinsam mit Volvo wird es auch gelingen, ein internationales Manufacturing aufzubauen. Mit dem Listing im Nasdaq haben wir dem Unternehmen auch neue Türen geöffnet.

Ist der Börsegang aus aktueller Sicht eher Fluch oder Segen? An der Börse gelistet zu sein, ist aktuell für niemanden lustig (lacht). Weil die Börse selbst derzeit in einer schwierigen Phase ist. Natürlich ging es uns dabei vorrangig um die Finanzierung der Expansion. Auf jeden Fall hat es dabei geholfen, das notwendige Mindset sehr schnell in die Firma reinzubringen, dass Profitabilität von Tag eins weg ein wichtiges Thema ist. In der Aufbauphase muss es das Ziel sein, sich so schnell wie möglich selbst finanzieren zu können.

Wann muss es so weit sein? Wenn wir das aktuell geplante Portfolio mit den Modellen 2 bis 5 auf dem Markt haben. Spätestens 2026, wenn der Polestar 5 voll am Markt ist, muss dieser Zustand voll erreicht werden.