Kia blickt in die elektrische Zukunft

Im Rahmen des EV Day präsentiert die koreanische Marke gleich drei neue Modelle: EV3, EV4 und EV5.

Wenn schon Antriebsreform, dann aber richtig: Im Rahmen des diesjährigen EV Day stellt die koreanische Automarke Kia gleich drei neue batterieelektrische Modelle vor. Nach der Einführung der Limousine EV6 sowie des großen SUV EV9 bekräftigt der Hersteller seine ambitionierte globale Strategie. Ziel der Marke ist es, bis 2026 weltweit jährlich eine Million Elektrofahrzeuge zu verkaufen und den Jahresabsatz bis 2030 auf 1,6 Millionen Fahrzeuge zu erhöhen.

Voraussichtliches Marktdebüt des Kia EV5 im Jahr 2024

Im Fokus stand das nächste Serienmodell der EV-Baureihe, der EV5. Das vollelektrische Kompakt-SUV soll auf die Bedürfnisse von Millennial-Familien zugeschnitten sein. Während für das Standardmodell mit 64-kWh-Akku eine Reichweite von 530 Kilometern erwartet wird, gibt Kia für die Langstreckenversion bis zu 720 Kilometer mit einer Batterieladung an. Ein hochentwickeltes Wärmepumpensystem soll zudem sicherstellen, dass der Antrieb selbst bei extrem heißem oder kaltem Wetter effektiv arbeitet. Das Marktdebüt des EV5 wird für 2024 erwartet.

Weiter geht's mit dem Kompakt-SUV EV3 und der Elektrolimousine EV4

Wie es danach mit dem Ausbau der EV-Baureihe weitergeht, lassen die beiden Konzeptfahrzeuge EV3 und EV4 erahnen. Beim EV3 handelt es sich um ein weiteres kompaktes SUV, während der EV4 als kleinere Elektrolimousine positioniert wird.

Bis 2025 will das Unternehmen zudem seine weltweite Elektroautoproduktion auf insgesamt acht Standorte erweitern. In Europa wird sich Kia auf die Produktion von kleinen und mittelgroßen Elektrofahrzeugen konzentrieren. Korea wird weiterhin als zentraler Hub dienen, auch in Indien und den USA wird weiter expandiert.