Neuer Opel Corsa kommt noch 2023

Opel gibt im Kleinwagen-Segment Gas. Frische Optik, neuer E-Antrieb und erstmals 48-Volt-Hybrid für den kleinsten Opel.

Erst kürzlich hat Opel die Einladungen für die ersten Testfahrten mit dem neuen Opel Astra Electric verschickt. Nun legt die deutsche Traditionsmarke nach: In einer Aussendung zeigt man erste Bilder von der nächsten Generation des Kleinwagens Corsa, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Seit seiner Premiere im Jahr 1982 ist der Corsa eines der erfolgreichsten Modelle der Marke. Die aktuell sechste Generation (Corsa F) ist seit Juni 2019 verfügbar und wird im spanischen Opel-Werk in Saragossa produziert.

Das Markengesicht "Opel Vizor" tragen alle neuen Opelmodelle

Das auffälligste Merkmal der nun vorgestellten Neuauflage ist das charakteristische Markengesicht "Opel Vizor", das alle neuen Fahrzeuge der Marke tragen. Dieses schwarze "Visier" verbindet den wahlweise in Schwarz oder mattem Satin-Silber gehaltenen Opel-Blitz mit den LED-Scheinwerfern. Letztere sind auf Wunsch in Zukunft mit einer verbesserten Version der Matrix-Lichttechnologie ausgestattet. Statt bisher acht sorgen dann insgesamt 14 einzeln ansteuerbare LED-Elemente dafür, dass die Fahrbahn optimal ausgeleuchtet wird, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Neben dem selbstbewussten Corsa-Schriftzug - in Zukunft zentral auf der Heckklappe - fällt vor allem die "durchbrochene" C-Säule auf, durch die das Dach des Kleinwagens zu schweben scheint.

Volldigitales Cockpit beim neuen Opel Corsa

Für den Innenraum kündigt der zum Stellantis-Konzern zählende Hersteller ein volldigitales Cockpit mit neuem Infotainment-System an. Mit einem bis zu zehn Zoll großen Farb-Touchscreen soll sich die vom US-Halbleiterhersteller Qualcomm gelieferte Snapdragon-Cockpit-Plattform individuell an die Wünsche der Kunden anpassen lassen. Neu im Corsa ist auch die Möglichkeit, Smartphones kabellos mit Apple CarPlay und Android Auto zu verbinden. Over-the-Air-Updates sind beim Navigationssystem ebenso serienmäßig wie die Spracherkennung "Hey Opel".

Alles neu lautet die Devise auch bei den Antrieben des Corsa

Der seit 2021 verfügbare Corsa Electric kommt in der nächsten Generation in zwei Leistungsstufen. Die Basismotorisierung mit 100 kW/136 PS bietet eine auf bis zu 357 Kilometer laut WLTP-Norm gesteigerte Reichweite. Eine zusätzliche Variante mit 115 kW/156 PS kommt laut Herstellerangaben bis zu 402 Kilometer weit. Neben dem Electric und den weiterhin verfügbaren Verbrenner-Varianten wird der nächste Corsa als erster Opel auch als 48-Volt-Mildhybrid-Version bestellbar sein. Die beiden Hybrid-Triebwerke mit wahlweise 74 kW/100 PS oder 100 kW/136 PS Leistung kommen in Kombination mit einem neuen Doppelkupplungs-Automatikgetriebe. Bis 2028 wird Opel in Europa zur komplett elektrischen Marke.