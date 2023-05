SN-Dauertest VW Golf Variant: Der Alleskönner mit der großen Klappe

Dauertest, Teil 3: Der VW Golf Variant besticht durch tollen Fahrkomfort und bietet viel Stauraum.

Wer nimmt schon gern Abschied, selbst wenn es wie in unserem Fall nur ein Auto betrifft. Nach drei Monaten und rund 10.000 Kilometern mussten wir, die SN-Sportredaktion, unseren Langzeittester wieder abgeben. Wenn man so viel gemeinsam erlebt, wächst man halt zusammen. Der VW Golf Kombi, sprich Golf Variant, wie er in Volkswagen-Sprache heißt, hat uns zum alpinen Skiweltcup quer durch Mitteleuropa, zur nordischen Weltmeisterschaft nach Slowenien sowie zu zahlreichen Interviewterminen und Pressekonferenzen in und rund um Salzburg geführt.

Das Fazit fällt durchwegs positiv aus

Wir hatten keine Panne, keinerlei Probleme und gleichzeitig viel Freude mit dem 150 PS starken Allrad-Allrounder. Angetan zeigten wir uns vom komfortablen Fahrwerk und dem für diese Preis- und Modellklasse außergewöhnlich großen Kofferraum. Weniger gut anfreunden konnten wir uns mit der tiefen Sitzposition (vielleicht ist das auch dem fortschreitenden Alter geschuldet) und dem Infotainment-System. So aufgeräumt dieser Golf in jeder Hinsicht wirkt, so kompliziert ist das Bedienkonzept. Der Verzicht auf konventionelle Schalter ist sicher nicht jedermanns Sache. Oder ist auch das eine Frage des Alters? Jedenfalls waren wir beim Bedienen des Touchscreen-Monitors manchmal vom Straßenverkehr abgelenkt, was so nicht sein sollte.

Zurück zu den positiven Erkenntnissen

Der Fahrkomfort braucht keinen Vergleich mit höherpreisigen Modellen zu scheuen. Egal ob in rasanter Fahrt auf deutschen Autobahnen oder gemächlich auf miserabel asphaltierten Zubringerstraßen in den Bergen - der VW Golf Variant ist dank seines Adaptivfahrwerks und Allradantriebs für alles zu haben. Auch der Fahrspaß kommt nicht zu kurz, wenn man im Fahrmodus "Sport" statt "Komfort" wählt.

Ein Alleskönner ist der VW Golf Variant bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs

Es sind drei Motorisierungen (Benzin, Diesel und Mild-Hybrid-eTSI) verfügbar. Als Einstiegsmotor fungiert ein 110-PS-Benziner, der wie alle Benzinmotoren auch als Mild-Hybrid-eTSI zu bestellen ist. Zu den Favoriten in der Motorabteilung zählen zweifellos die 150-PS-Aggregate - wie von uns getestet. Der Zweiliter-Vierzylinder bietet ein stattliches Drehmoment von 360 Newtonmetern und zeigt sich dabei auffallend sparsam. VW gibt den Verbrauch auf 100 Kilometer mit 5,3 Litern an, tatsächlich waren wir im gesamten Testzeitraum stets unter 6,0 Durchschnittslitern unterwegs. Noch ein Grund mehr, warum wir dem Golf Variant ein bisschen nachtrauern.