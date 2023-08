Suche nach dem Wunderakku

Am Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien wird am Energiespeicher der Zukunft geforscht. Batterieexperte Marcus Jahn im Interview über die große Hoffnung Feststoffakku.

BILD: SN/AIT/LANG Als Leiter des Kompetenzzentrums für Batterietechnologien am AIT gilt Marcus Jahn als einer der renommiertesten Batterieforscher Österreichs.

Bis Ende des Jahres wird das neue, supermoderne Batterielabor am Austrian Institute of Technology in Vollbetrieb gehen. Als Teil des gesamteuropäischen Forschungsprojekts Sublime spielt das AIT eine gewichtige Rolle bei Suche nach dem Superakku der Zukunft. Im Gespräch mit den SN verrät Akkuexperte Marcus Jahn Wissenswertes zum Thema Feststoffakku. Zu Beginn: Was unterscheidet einen Feststoffakku von den heute gängigen Lithium-Ionen-Akkus? Marcus Jahn: Heutige Akkus verwenden ein flüssiges Elektrolyt. Diese Flüssigkeit ist für die allgemein bekannte Brandgefahr verantwortlich. Wenn es zu einem Kurzschluss kommt oder die Batterie beschädigt wird, so kann das Elektrolyt Feuer fangen. Bei Feststoffakkus wird diese flüssige Komponente durch eine feste, nicht brennbare Komponente ersetzt. Das kann wahlweise ein Polymer, also Kunststoff oder Keramik, sein. Aktuell wird geforscht, welches Material die besten Voraussetzungen bietet. Ist also die Reduktion der Brandgefahr die Hauptmotivation zur Erforschung von Feststoffbatterien? Die Verbesserung der Sicherheit ist sicher einer der wichtigsten Gründe. Zum anderen ist es die Erhöhung der Energiedichte. Das heißt, ich kann in einer Zelle mit gleicher Größe und gleichem Gewicht mehr Energie speichern. Und je mehr Energie man speichern kann, desto weiter kann man fahren. Damit einher geht die Hoffnung, auf bestimmte Komponenten ganz verzichten zu können, etwa auf Grafit bei der Anode.