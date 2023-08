Vibe Moves You: Erfolgsmodell E-Auto-Abo

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten meldet Vibe Moves You einen Rekordgewinn. Im SN-Interview sprechen zwei der vier Köpfe hinter dem Erfolg über ihre Pläne.

Vor etwas mehr als drei Jahren gründete Lisa Ittner mit einem Team engagierter Investoren Österreichs ersten Anbieter von E-Auto-Abos, damals noch unter anderem Namen. Heute ist Vibe Moves You profitabel, beschäftigt rund 40 Mitarbeiter und hat nach eigenen Angaben mehr als 1500 Abos abgeschlossen - 85 Prozent davon im B2B-Bereich. Geführt wird das Unternehmen von einem Vier-Kopf-Team. Im SN-Interview sprechen mit Lisa Ittner und Martin Rade zwei Mitglieder des Teams über ihr Erfolgsmodell, Herausforderungen und Zukunftspläne.

Frau Ittner, bei unserem ersten Gespräch vor rund drei Jahren war Ihre Firma ein junges Start-up. Was hat sich seither verändert? Lisa Ittner: Ich denke, wir konnten seither zeigen, dass unsere Visionen von damals Realität geworden sind und dass die E-Autos im Abo als Geschäftsmodell gut funktionieren. Als Unternehmen sind wir mittlerweile profitabel und so gewachsen, dass wir die Möglichkeit bekommen, ein Budget von 100 Millionen in E-Autos zu investieren.

Wie profitieren Ihre Kunden von dem 100-Millionen-Euro-Deal? Martin Rada: Wir werden mit dem Kapital unser Angebot in Österreich mit zusätzlichen Marken und Modellen gezielt so erweitern, um unseren Kunden so rasch wie möglich optimale Angebote machen zu können. Für einen großen Teil unserer Kunden ist die E-Mobilität noch neu. Deswegen sehen wir die Möglichkeit zu Up- und Downgrades als gute Möglichkeit an, sich zunächst einmal heranzutasten und das richtige Modell, die richtige Marke für sich zu finden. Gerade weil wir neben den etablierten europäischen Herstellern auch neue Marken anbieten, hat es sich als großer Vorteil herausgestellt, die Einstiegshürden so niedrig wie möglich zu halten.