"Baumstadt" in Wien-Floridsdorf geht an den Start

Revitalisierung und Nachverdichtung in Wien-Floridsdorf. Objekt verfügt über Dachgärten, Gemeinschaftsflächen und begrünte Fassaden.

Mit dem Bauherrenmodell "Baumstadt" in Wien-Floridsdorf, einem der am stärksten wachsenden Wohnbezirke der Bundeshauptstadt, hat die IFA AG ein neues Immobilieninvestment zur Zeichnung geöffnet. In der Werndlgasse 5 und 7 errichtet die IFA 76 hochwertige, geförderte und nachhaltige Wohnungen in Größen zwischen 35 und 80 Quadratmetern. "Baumstadt" ist hierbei das erste von mehreren Bauteilen des Stadtentwicklungsprojekts "Baumstadt Floridsdorf".

Das ökologische Dorf in der Stadt: die Baumstadt Floridsdorf

In einer stark begrünten und verkehrsberuhigten Binnenlage und mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 58,5 Millionen Euro schafft das Unternehmen im Herzen von Floridsdorf auf einer Gesamtnutzfläche von 19.200 Quadratmetern rund 300 geförderte Wohnungen. Das "ökologische Dorf in der Stadt" ist sehr gut an den öffentlichen Verkehr angebunden und fügt sich harmonisch in das städtische Gefüge ein. Vorhandene Strukturen der seit bereits 150 Jahren bestehenden ehemaligen Eisenbahnersiedlung werden ressourcenschonend und in Holzbauweise nachverdichtet.

Der bereits vorhandene Baumbestand wird durch Neupflanzungen ergänzt, zudem sind Dachgärten mit Gemeinschaftsflächen und Hochbeeten, ein Grätzlpark, ein Spielplatz sowie eine weitreichende Fassadenbegrünung mit bodengebundenen Rankhilfen geplant.

Ideale Verbindung von urbanem Leben und Erholung in der Baumstadt Floridsdorf

Durch Geothermie in Kombination mit Luftwärmepumpen und umweltfreundlicher Photovoltaik soll die "Baumstadt Floridsdorf" überwiegend klimaneutral werden und im Sommer für natürliche Kühlung sorgen - das alles bei einer Reduktion des Eigenstromverbrauchs um circa 30 Prozent gegenüber herkömmlichen Bauten.

Zudem unterstützen Leihräder und zahlreiche Fahrradabstellplätze eine moderne und klimafreundliche Mobilität. Die verkehrsberuhigte Lage, eine ausgezeichnete Nahversorgung mit Einkaufsmöglichkeiten und die Nähe zum Schlingermarkt (Floridsdorfer Markt) sowie die sehr gute Erreichbarkeit zum Naherholungsgebiet Alte Donau und auch ins Stadtzentrum ermöglichen eine ideale Verbindung von urbanem Leben und Erholung.

Es bestehe zunehmende Nachfrage nach hochwertigem und dennoch finanzierbarem Wohnraum in Österreich. "Mit der ,Baumstadt Floridsdorf' setzen wir neue Maßstäbe für nachhaltigen und lebenswerten Wohnbau in urbaner Binnenlage", betont Gunther Hingsammer, CSO der IFA AG: "Durch sorgsame Revitalisierung und ressourcenschonende Nachverdichtung bestehender Strukturen schaffen wir in begehrter Lage ein einzigartiges ökologisches Dorf in der Stadt, in dem auch der Community-Aspekt eine wichtige Rolle spielt und so ein attraktives Wohnumfeld für Generationen geschaffen wird."

Die IFA strebt für die nachhaltige Immobilienprojektentwicklung Gebäudezertifizierungen durch ÖGNI und klimaaktiv an. Der Baustart ist für Anfang 2025, die Fertigstellung für Herbst 2026 geplant.