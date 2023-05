Schwierige Immobiliensuche

Viele suchen mehr als ein Jahr für das richtige Objekt. Bei den Interessierten herrscht große Unsicherheit wegen der neuen Rahmenbedingungen.

Die Immobiliensuche gestaltet sich aktuell schwierig. Das bestätigen rund 80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher in einer aktuellen Studie im Auftrag von s Real.

Die passende Immobilie zu finden dauert oft mehr als ein Jahr

Fast die Hälfte der Immobiliensuchenden benötigt demnach mehr als ein Jahr, um die passende Immobilie zu finden. 18 Prozent werden in weniger als sechs Monaten fündig, 23 Prozent können die Immobiliensuche in weniger als vier Wochen abschließen.

Wohnen am Land: genügend Raum zum leistbaren Preis

Laut der Umfrage ist das Wohnen in den vergangenen Monaten für jeden Zweiten merklich teurer geworden: 51 Prozent sagen, dass sich der finanzielle Aufwand fürs Wohnen stark oder sehr stark verändert hat. Nur 28 Prozent verneinen eine spürbare Teuerung. "Der höhere finanzielle Aufwand begründet sich durch Kaufpreisanstiege sowie Teuerungen der letzten Jahre", erklärt Martina Hirsch, Geschäftsführerin s Real. "Aus diesem Grund sind aktuell besonders gebrauchte Einfamilienhäuser in Niederösterreich, Burgenland und Salzburg begehrt. Das Argument fürs Wohnen am Land: genügend Raum zum leistbaren Preis. Eine allenfalls erforderliche Sanierung erfolgt stückchenweise und wird in Kauf genommen."

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz von Immobilien beeinflussen die Kaufentscheidung

In Zeiten hoher Energiepreise ist die Energieeffizienz von Immobilien von großer Bedeutung. Drei von vier Befragten geben an, dass ihnen die Energieeffizienz wichtig beziehungsweise sehr wichtig ist. Nur für zehn Prozent spielt sie keine Rolle.

Das deutliche Umdenken in puncto Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zeigt sich etwa in Vorarlberg ganz deutlich. Dort stoßen Wohnungen und Häuser mit Öl- und Gasheizung nun auf geringere Nachfrage. Die Objektpreise selbst stagnieren zwar noch auf hohem Niveau, ein schrittweiser Rückgang sei hier aber zu erwarten, vor allem in Rand- und B-Lagen.

Verunsicherung auf dem Immobilienmarkt

Die aktuelle Situation und die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt führen zu einer Verunsicherung in der Bevölkerung. Die Umfrage zeigt dies sehr deutlich: Mehr als 70 Prozent geben an, durch die Schwankungen auf dem Immobilienmarkt verunsichert zu sein. Steigende Energiekosten und die hohe Inflation belasten das Budget der österreichischen Haushalte. Dazu kommen höhere Kreditzinsen sowie restriktive Kreditvergaberichtlinien. Die Immobilienentscheidungen werden daher oft aufgeschoben.