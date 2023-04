Wärmepumpen im Vormarsch

Dekarbonisierung in Europa erhöhte Bedarf an Wärmepumpen enorm. Japanischer Großhersteller investiert in weitere Werke in Europa.

Der Markt für wassergeführte Wärmepumpen ist in Europa zwischen 2010 und 2020 stetig gewachsen und erfuhr 2022 durch den Europäischen Green Deal einen weiteren Anschub auf 1,6 Millionen jährlich verkaufte wassergeführte Wärmepumpen. Unter dem Einfluss des REPowerEU-Plans und dem Trend zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen wird ein weiteres jährliches Wachstum auf 3,5 Millionen Systeme bis 2025 erwartet.

Berücksichtigt man zudem die zu erwartende höhere Austauschrate von Heizsystemen in den kommenden sieben Jahren, wird das Volumen des europäischen Heizungsmarktes bis 2030 auf 14 Millionen neue Heizsysteme anwachsen - zehn Millionen davon werden auf wassergeführte Wärmepumpen entfallen, schätzt man beim japanischen Hersteller Daikin. Das bedeutet, dass sieben von zehn Heizungssystemen Wärmepumpen sein werden. Derzeit sind es zwei.

Historischer Wandel zur kohlenstoffarmen Heizung

"Die Umstellung unserer Heizungssysteme auf Wärmepumpen stellt einen historischen Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Heizung dar, die Vorteile für das Klima und ein gesünderes Lebensumfeld mit sich bringt. Wir sind stolz darauf, diesen Wandel in Europa anzuführen", sagt Patrick Crombez, General Manager Heating and Renewables bei Daikin Europe. Der Geschäftsbereich Heating and Renewables wachse schnell und übertreffe das europaweite Wachstum der Wärmepumpenbranche. "Das Jahr 2021 war ein Wendepunkt für unser Wärmepumpengeschäft. Verbraucher und politische Entscheidungsträger waren noch nie so erpicht darauf, Heizsysteme zu dekarbonisieren", so der Manager.

Deshalb werde Daikin seine stetigen Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten weiterführen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Bis 2025 wird das Unternehmen eine Million Wärmepumpen pro Jahr allein am neuen Produktionsstandort in Polen herstellen, der als größtes Daikin-Werk Europas 2024 eröffnet wird. Ebenso ausgebaut werden die Produktionsstandorte in Belgien, der Tschechischen Republik und Deutschland.

Patrick Crombez sagt zu den Entwicklungen: "Die Investitionen in europäische Produktionskapazitäten unterstreichen unsere Strategie der Nähe zu den Absatzmärkten. Aktuell führen wir 13 Produktionsstandorte in Europa, 90 Büros mit etwa 3000 Vertriebs- und Servicespezialistinnen und -spezialisten und bieten Trainings in 61 Schulungszentren an." Um den steigenden europäischen Sicherheitsstandards bei der professionellen Installation und dem Service nachzukommen, werde Daikin das "Stand by Me - Certified Partner"-Netzwerk mit einem neuen europaweiten Schulungs- und Beratungsprogramm für Installateurinnen und Techniker einführen.