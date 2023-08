Wohnbau: Mehrgeschoßige Holzbauten in Salzburg am Vormarsch

Derzeit sind fünf große Wohnprojekte im Bau. Geänderte Rahmenbedingungen fördern Holzbau auch bei den Gemeinnützigen.

Salzburgs größte Holzbaustellen zeigen, dass der moderne Holzbau aus dem mehrgeschoßigen Wohnbau inzwischen nicht mehr wegzudenken ist.

Fünf Wohnanlagen in Salzburg zeigen die Vorteile mehrgeschoßigen Holzbaus

Die Vorteile des Holzbaus: hoher Vorfertigungsgrad, hohe Ausführungsqualität, verkürzte Montagezeiten und reduzierte Schnittstellen. Beispielhaft sind hier fünf Wohnanlagen mit insgesamt 292 Wohnungen für die Salzburger, verteilt auf drei Gaue.

Allein diese fünf Projekte im Bundesland Salzburg zeigen auf, welchen Stellenwert der Rohstoff Holz im mehrgeschoßigen Wohnungsbau bereits hat. 292 Wohnungen - Eigentums-, Miet- und geförderte Wohnungen - sind in den Exposés zu finden und entstehen bei den Projekten von SIGES, der GSWB und den Privaten Katharina und Nikolaus Richter-Wallmann (Hirschen-Hotel). Konkret handelt es sich um die Projekte Sagergut in Thalgau der SIGES mit 70 Eigentumswohnungen und zehn Mietwohnungen sowie um den Holzhaus-Wohnpark in Nußdorf, ebenfalls von der SIGES, mit 18 Eigentumswohnungen. Auch das "Wohnen am Kreuzfeld" mit 18 Eigentumswohnungen in Mittersill ist vom selben Bauträger. Dazu kommt das außergewöhnliche Projekt "Am Hirschengrün" in der Stadt Salzburg beim Hirschen-Hotel beim Bahnhof mit 40 Wohnungen sowie in Hallein-Burgfried "BA 2 & 3" der GSWB mit 136 geförderten Wohnungen beziehungsweise teils Eigentumswohnungen, wobei "BA 2" bereits fertiggestellt ist.

"Die Auszeichnungen beim Holzbaupreis Salzburg 2023 haben es bereits gezeigt. Und anhand dieser angeführten Beispiele zeigt sich weiter, dass die Entwicklung von mehrgeschoßigen Wohnbauten in Holzbauweise in den vergangenen Jahren stark vorangeschritten ist", sagt Rudolf Rosenstatter, Obmann proHolz Salzburg. "Sie wird auch in Zukunft weiterhin an Bedeutung gewinnen. Es ist schön und freut mich, dass solche Projekte von der Stadt Salzburg über den Flachgau bis in den Pinzgau hinein umgesetzt werden."

Hohe ökologische Nachhaltigkeit des Rohstoffes Holz im Wohnbau

Holzbau zeichne sich durch eine hohe ökologische Nachhaltigkeit als nachwachsender und CO₂-neutraler Rohstoff im mehrgeschoßigen Holzbau aus. Durch den vermehrten Holzeinsatz können sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile erzielt werden. "Beispielhaft zeigt der Rohstoff seine Schlagkraft als CO₂-Speicher bei den verbauten 3000 Kubikmetern Holz im Sagergut in Thalgau. Das dort eingesetzte Material speichert umgerechnet 3000 Tonnen CO₂ und leistet als Wohnbau seinen Beitrag zum Erreichen der Salzburger Klimaziele." Für Landesrat Josef Schwaiger ist es vor allem erfreulich, dass nun die Voraussetzungen für mehr Holzbau auch bei den Gemeinnützigen gegeben sind.