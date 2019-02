93 Prozent Auslastung bei Villazons erster Mozartwoche

Die Internationale Stiftung Mozarteum hat am Montag eine positive Bilanz über die Mozartwoche 2019 in Salzburg unter der erstmaligen Intendanz von Rolando Villazon gezogen. Noch nie habe es in der 63-jährigen Geschichte des Mozart-Festivals so viel Mozart in bester Qualität gegeben, hieß es in einer Aussendung. 37 von 55 Vorstellungen waren "restlos" ausverkauft, die Auslastung betrug 93 Prozent.

SN/APA (HKT/Neumayr/Leo)/NEUMAYR/LE Villazon freut sich schon auf die nächste Mozartwoche